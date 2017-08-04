Страшно жить в стране… (народное творчество)

Продолжая тему Азиады, о своей стране пишу памфлет.

Что за жизнь сейчас в Туркменистане? – вам даю здесь лично свой ответ.

Страшно жить в стране, где Азиада жуткий набирает оборот;

Где собак и кошек убивают — уж на миллионы счет идет.

Убивают палками, железом, их в мешки по многу штук кладут.

Отправляют трупы за город, самосвалами на свалку их везут.

В ямах там, в мешках ещё живые, чуть дыша мяукают коты,

А собаки в точности, как люди, воют, умирая без воды.

Страшно жить в стране пред Азиадой: глупость набирает оборот.

— Эй, не ставь машину, где не надо!

— Вырубай деревья в полный рост!

Все деревья в городе срубили, а жара сильнее с каждым днём,

Кондиционеры с окон убирают – дескать, пусть горят они огнем!

Главное, чтоб для туристов Ашхабад мог чистотой блистать,

А на самом деле их не пустят пешеходом по стране гулять.

Знает президент: чревато это — отпускать туристов по земле,

Потому призвал он всех желающих просто полетать на корабле.

«Он» создал аттракцион «великий» — вертолётом город облетать,

Чтоб турист однажды не заметел: президенту ж на народ плевать!

Чтобы казней кошек не увидел и собак, которых бьют и… чтят:

Бьют на улицах прутом, железом, а на Азиаде той украсят стяг.

Лицемерия стране не занимать, лицемерия у нас мешки:

Лишь сегодня чтим мы алабая, завтра намотаем на пруты его кишки.

Мерзко жить в стране, где общепиты грязью и отходами полны;

Где врачи бездарны до такого, что лечиться едем вне страны.

Где открыто, не боясь огласки, каждый взятку запросто берет —

От совсем малюсенького клерка до министра, а закон не ставит и в почет.

Тошно жить в стране, где подкуп – норма:

«При покупке дома «шапку» дай!»

«Поступить учиться хочешь? Но меня, смотри, не забывай!»

Страшно жить в стране, где с каждым годом, всё тупее и глупей народ,

Где боятся выкрикнуть: «Свобода!», чтоб начать истории отсчет.

Стыдно жить в стране, где преклоняясь, палачу целуют руки все:

Прокуроры, «Адалат», полиция, — пополам сгибаясь в поясе.

Лишь немногие кричат и проклинают президента-палача, режим,

Но он их технично убирает, вот и критикан уже судим.

Люди мира, не тупите взор свой, посмотрите трезво на страну,

Там, где Аркадаг-диктатор правит.

Сбросьте с глаз свою вы пелену!

Стихотворение поступило в редакцию по каналу обратной связи.