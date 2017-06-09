Ашхабад: Некогда утопавший в зелени город «тонет» в бетоне (фото)

Что могут испытывать жители первых этажей многоквартирных и частных домов, если в окна своих квартир они вместо лиц прохожих видят их ноги? Или как пожилому человеку забраться на метровый тротуар при выходе из собственного подъезда? Именно это и происходит в настоящее время на многих улицах туркменской столицы.

При расширении дорог тротуары стали прокладывать непосредственно под окнами жилых домов. Часто пешеходные дорожки поднимают настолько высоко, что они становятся вровень с окнами первых этажей.

«Такое ощущение, что мы плавно переехали в подвал», — пишет житель многоэтажки по улице Андалиба.

Новые тротуары заметно осложнили жизнь людей, стало проблематично просто выйти из подъездов – бетонное сооружение мешает полностью открыть дверь. В некоторых районах города, чтобы подняться на тротуар высотой в 1 метр, нужно приложить немалые усилия. Пожилые люди, родители с детскими колясками и горожане с ограниченными физическими возможностями без посторонней помощи этого сделать вообще не могут.

Неудобства испытывают и жильцы в частном секторе. Недавно была расширена улица им. Ходжа Ахмеда Ясави (бывшая Грибоедова). Было снесено много частных домов. У тех же жилых строений, которые остались на месте, наглухо закрыли ворота, а прямо под окнами залили бетонный тротуар. На ропот некоторых владельцев автомашин, мол, заехать во двор стало невозможно, был дан лаконичный ответ: скажите спасибо, что ваш дом не снесен.

Если уж говорить о тротуарах, которых во множестве понастроили по всему городу, то качество у них, по мнению специалистов, оставляет желать много лучшего. Работы проводятся непрофессионально, без соблюдения обязательных норм строительства, что в итоге сказывается на прочности, а, вернее, непрочности, пешеходных сооружений.

Профессиональный прораб так комментирует работу: «Рабочие не укладывают арматурные связки, делающие конструкцию прочной, а прямо на старый асфальт устанавливают опалубку, затем подгоняют бетономешалку и заливают цемент. После этого стоители вручную разравнивают бетон и при помощи обычных шпателей делают его поверхность шероховатой. Причем, эта поверхность перестает быть шероховатой в холодное время, при намерзании льда. Ходить по такому тротуару зимой небезопасно, а в знойную жару другая проблема: бетон раскаляется, и людям становится трудно дышать, к тому же, по требованию городских властей, из-за расширения тротуаров вырублены почти все деревья и кустарники».

Все работы по заливке тротуаров делаются на глаз, никаких необходимых геодезических приборов типа нивелиров не используются, отчего тротуар где-то выше, а где-то ниже. По словам одного из рабочих, у них нет специалистов, умеющих пользоваться нивелиром, а на арматурных связках экономят деньги. В результате новые тротуары спустя уже месяц проседают и трескаются, и все начинается заново.

На каждом заседании правительства по вопросам благоустройства столицы вновь и вновь говорится о том, что Ашхабад должен стать городом, в котором комфортно как жителям, так и гостям. В развитие его инфраструктуры инвестируются значительные средства: в городе возведена целая очередь беломраморных новостроек, расширяются дороги, разбиваются парки, строятся автомобильные развязки. Сегодняшний Ашхабад – визитная карточка страны, иностранцы, обычно смотрящие на него из окна автомобиля, в восторге от города. Однако местные жители эти эмоции не разделяют…