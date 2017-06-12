Туркменистан: Штраф за нарушение ПДД можно оплатить на месте картой 

С 1 июня дорожная полиция Туркменистана обзавелась портативными банковскими терминалами для оплаты штрафов на месте. По информации источников АНТ, нововведение значительно экономит время водителей, теперь им не нужно ехать в банк или в саму дорожную полицию для оплаты штрафа, однако, есть некоторые «но».

Во-первых, разрешается расплатиться тут же, на месте, только за мелкое нарушение, например, за грязный автомобиль. В 90 процентах случаев работники дорожной полиции отбирают права, выписывают временное удостоверение и сообщают, что сумму штрафа определит комиссия. В число таких нарушений входят пересечение двух сплошных линий, превышение скорости, наезд на «зебру» и др.

Во-вторых, переносные терминалы имеются у работников пока только в Ашхабаде, да и то не у всех. Владельцы же таковых нередко ссылаются на отсутствие связи с банком. В подобном случае водителю придется по старинке отстоять большую очередь в банке, а потом ехать в ГАИ вызволять изъятый документ.

С недавнего времени некоторые суммы штрафов выросли в разы. Например, игнорирование знака «Остановка запрещена» отныне карается наказанием в сумме 300 манатов (раньше было 15 манатов), а за превышение допустимой скорости в 60 км/ч нужно будет заплатить 500 манатов (раньше было 300).

Водители в Ашхабаде жалуются, что знаки «Остановка запрещена» понаставили практически везде, особенно у крупных рынков, но автостоянок, кроме как на оптовом базаре в микрорайоне «Мир-5», нигде нет. Да и зачем, например, таксисту заезжать на автостоянку, если ему лишь нужно произвести посадку/высадку пассажиров.

Автовладельцы в регионах отмечают, что работники дорожной полиции выписывают штрафы за любые нарушения, даже если их и не было. Доказать обратное невозможно.

«Они говорят: приведи с собой хоть 50 свидетелей, которые скажут, что ты не нарушал, все равно получишь свой штраф», — сообщил редакции источник в Мары.

Инициатива с внедрением электронной системы оплаты штрафа на месте, безусловно, хорошая, но она до конца не продумана, отмечают водители. Они считают, что нужно установить точные суммы штрафов за все виды нарушений, без привлечения комиссии, чтобы всё можно было оплатить на месте.

«По-хорошему, нужно реформировать всю службу ГАИ, коррупция в этом ведомстве, пожалуй, самая высокая, чем где-либо, — сказал местный водитель. – Даже используемые новые фото-радары не гарантируют снижение коррупции в рядах сотрудников ведомства – они уже научились стирать данные с накопителя. Нужно отменять дневные планы сотрудников, за невыполнение которых они вынуждены платить из собственных средств. Сейчас это обычный сбор денег в казну, как дань, а не профилактика нарушений. Более того, нужно повышать квалификацию сотрудников дорожной полиции, ведь при аварии некоторые из них элементарно не знают, с какой стороны подойти к разбитым машинам».

На фото: Молодой сотрудник ГАИ, как сообщается, был уличен в попытке вымогательства $100 с водителя, который оказался работником органов. Скриншот видео группы Kellesi bar-da süýregi ýoklar на Фейсбуке.