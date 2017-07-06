По велению сестры. О ситуации внутри Общества Красного Полумесяца Туркменистана

Гульнабат Мяликгулыевна Довлетова – родная сестра президента Туркменистана, с начала 2014 года является исполнительным директором Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана (НОКПТ). В 2013 году она вынуждена была уйти с работы из хякимлика (мэрии) столичного района имени президента Ниязова. Причина, как говорят источники, – махинации с разного рода тендерами. Председателем общества является Марал Алмазовна Ачилова, но власти она не имеет никакой – все вопросы решает Гульнабат Довлетова.

О новых порядках и методах управления сестры президента рассказывают бывшие сотрудники Красного Полумесяца, ушедшие оттуда в разное время, но по одной причине – общество утратило свою изначальную роль и превратилось в кормушку ее нового фактического руководителя.

Спустя два месяца после прихода Гульнабат в НОКПТ «шестерки» Красного Полумесяца переписали устав организации, заново ее перерегистрировали и изменили должность сестры президента: отныне она стала называться «Генеральный директор». Новоиспеченная начальница присвоила печать организации и начала вершить свою власть.

НОКПТ – гуманитарная независимая общественная организация. Ее основная миссия – оказание помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также бедным слоям населения (сиротам, одиноким престарелым, инвалидам), в военное время – оказание помощи раненным и их родным.

До прихода Гульнабат на стене главного фойе Национального общества были начертаны основополагающие принципы движения Красного креста и Красного Полумесяца: гуманность, независимость, беспристрастность, добровольность, единство, универсальность, нейтральность. Став гендиректором, Довлетова велела надписи стереть.

Свою деятельность Гульнабат начала с того, что из двух кабинетов сделала себе один большой на первом этаже. Посадила за стойку у входа в офис двух охранников, а сотрудника-инвалида отправила охранять другое помещение – дом Красного Полумесяца на улице Азади, 44. Объяснила она это тем, что у него неприличный вид для главного офиса. Всех сотрудников отправила в полуподвал, там тоже сделала капитальный ремонт. В каждый отдел повесила портреты своего брата-президента. Раньше он висел только в вестибюле.

Все окна рабочего места сотрудников заложила кирпичом, практически замуровав людей и оставив их без свежего воздуха и солнечного света. В фойе же поставила мягкую мебель и разместила большой аквариум с рыбками. Среди них плавает одна «акула», остальные особи плодятся, служа ей пищей. Аллегория прочитывается однозначно, все, как в Красном Полумесяце, где акула – гендиректор, а рыбки – все сотрудники.

Согласно уставу, на покрытие своих нужд НОКПТ имеет право открывать под своей крышей хозрасчетные предприятия. Воспользовавшись этим пунктом, Довлетова открыла швейный цех и две большие аптеки. На планерке объявила, что отныне все должны заказывать платья и вышивку только в этом цехе и приобретать лекарства в своих аптеках, в которых цены выше, чем в других точках.

«Вы знаете, сколько стоит лицензия на открытие аптеки [имеется в виду неофициальная цена – прим. АНТ]? — обвела она на планерке взглядом подчиненных. – Один миллион долларов! А мы вот ее получили. Постепенно наши аптеки откроются по всей стране. Больше лицензию на этот вид деятельности в стране никто не получит».

С самого начала своей деятельности сестра президента ввела среди сотрудниц обязательный дресс-код – на работе появляться только в туркменских национальных платьях в пол и с вышивкой по вороту и груди. Просто в длинном платье нельзя, непременно с вышивкой. Длинную юбку с блузкой также непозволительно.

«В традиционной туркменской семье считается позорным носить юбку, это значит, что девушка легкомысленная и даже распущенная, т.е. легко доступная», — сказала она.

Ее руководство коллективом – это система запретов. Так, Довлетова отменила отгулы сотрудникам: «Никто в Туркменистане их не получает, и вы не будете отдыхать!», — сказала на планерке, хотя это нарушение Трудового кодекса. И теперь штатные работники круглосуточно дежурят в офисе по праздникам и на следующий день выходят на работу.

Гульнабат запретила волонтерам собираться в главном офисе, проигнорировав уставное условие о том, что движущей силой НОКПТ являются именно волонтеры. Закрыла выдачу горячих обедов, заменив их сухими пайками. Теперь предприниматели привозят туши баранов, и все сотрудники главного офиса голыми руками разделывают сырое мясо на пайки, а потом раздают получателям НОКПТ. Сестра президента даже решает, кому мясо давать, а кому нет.

Еще одно «нововведение» Довлетовой – отмена единовременных выплат инвалидам. Они, мол, пособие от государства получают. Ввела запрет делать подарки по праздникам подопечным Дома престарелых. Дословно ее реплика по этому поводу: «Там же одни проститутки живут, они детей не рожали, а если и были дети, то старики им не нужны, их поэтому сдают в дом престарелых. Я, когда работала в хякимлике, никогда им подарки не выделяла». И подобное также произносится на планерке.

Среди введенных запретов есть и такой: сотрудникам нельзя садиться на мягкую мебель в главном фойе, в которое открывается выход из кабинета гендиректора. И нельзя без надобности подниматься из подвала на первый этаж. Сотрудники в шутку называют себя детьми подземелья. А нельзя потому, что Гульнабат весь день ведет прием посетителей. В будни к ней идут все, кто хочет получить подачку с барского плеча, в основном ее знакомые. В праздники несут подношения все руководители организаций и предприятий, предприниматели. По словам очевидца, ее водитель не успевает отвозить подарки домой.

«Личное – мое и чужое – тоже мое»

Гендиректор особой границы между собственной семьей и коллективом, между домом и работой не проводит. Ее старшая внучка по имени Нурана, ученица 4-го класса, постоянно находится в главном офисе, причем не у бабушки в кабинете, а у Джемал – секретаря председателя Общества Марал Ачиловой. В приемной председателя, как в детской комнате, навалены игрушки, куклы, доска для занятий, учебники, письменные принадлежности и прочие, не имеющие отношения к специфике серьезной общественной организации, предметы и вещи. Начиная с обеда, секретарь целиком занимается ребенком, становясь обычной няней. Очень удобно, никому не надо платить.

Кстати, немного о том, кто кому кем приходится в семье Довлетовой. Нурана – это дочь старшей дочери Гульнабат Марал и зятя Шамурада, известного в столице беспредельщика Шаммы. Это тот, который избил до полусмерти прокурора за то, что тот отказался закрыть уголовное дело на друга, тот, который отнимает бизнес у честных предпринимателей.

Гульнабат поставила зятя управляющим аптеками НОКПТ. Шамурат – не только зять Довлетовой, но и одновременно ее родной племянник, сын ее сестры. То есть сестры поженили своих детей. У туркмен подобные брачные союзы — очень распространенное явление. И это Гульнабат также обсуждала на планерке.

«Про меня говорят, что я националистка, ничего подобного. Да, я выдала замуж свою дочь за племянника. Что в этом такого, я хочу сохранить свой род», — сказала она.

Смешивая личное со служебным и наоборот, Довлетова позволяет делать то же самое и своим приближенным. Так Айна Гараджаева, ее нештатная секретарша, являясь координатором программы, ничего не делает, зато регулярно ездит в загранпоездки. На работе в ее обязанности входит вести учет за посетителями, назначать им время приема у начальника, отсеивать ненужных. Вместе с начальницей они устраивают детей в детсады, в престижные школы, институты, получая за это вознаграждения. Г. Довлетова может взять деньги, не выполнить просьбу, а деньги не вернуть.

А что же председатель НОКПТ М. Ачилова? Она абсолютно бесправна. Гульнабат контролирует ее передвижения, потребление ею бензина при использовании госмашины, оскорбляет ее при любой возможности. Что уж говорить о сотрудниках, им достается на каждой планерке. Довлетова не стесняется в выражениях, ее высказывания не просто обижают людей, они вводят их в шок, в ступор. Например, она заявила: «Вы все аморальные, у ваших женщин нет мужей, у мужчин нет жен». Представителю мужского пола она может в лицо сказать – ты вообще не мужик. А завхозу за его провинность открыто угрожала – готовься к тюрьме, я тебя посажу. В итоге, уволила его по статье за воровство.

Медсестер, работающих по программе «Профилактика туберкулеза», гендиректор не допускает на планерки, не разрешает им участвовать в корпоративных мероприятиях общества. Так она боится заразиться туберкулезом. И это в то время, когда программные сотрудники разъясняют общественности недопустимость дискриминации при ТБ, навешивания ярлыков на людей с туберкулезом.

Много лет международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца пробивала вопрос доступа в интернет для НОКПТ. В 2013 году открыли доступ во всемирную паутину, и все отделы были подключены к глобальной сети. Гульнабат закрыла это окно во внешний мир. Потом отключила «8-ку» во всех отделах, т.е. выход на междугороднюю связь, хотя Красный Полумесяц Туркменистана работает по всей стране, имеет более 50 филиалов областного, районного, поселкового значения. «Звоните со своих мобильных», — заявила она на планерке. Приходится сотрудникам из своего кармана оплачивать связь. В программах по грантовой поддержке предусмотрены средства на коммуникацию, но она не разрешает ими пользоваться.

Сегодня более 100 сотрудников лишились работы, практически все программы закрылись. И, похоже, эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока сестра будет гендиректором. А с этого места она не уйдет, ей здесь очень удобно. Другого такого места трудно сыскать в Ашхабаде. Офис в центре города, она ведет общественный прием своих посетителей, ни перед кем не отчитывается. Со всех сторон поставила камеры слежения. Заставила полицию установить пост – будку 02 с круглосуточным дежурным. Владельцам частных домов, что рядом с офисом, не повезло – Гульнабат отняла у них придомовую территорию для расширения дороги, потому что ее автомобиль не мог подъехать к офису.

«Все достижения Красного Полумесяца за 25 лет независимости были уничтожены. Это выгодно власти, потому что она, власть, не заинтересована в развитии гражданского общества. Международные доноры не желают финансировать НОКПТ. А сейчас организация существует и ладно, никого не волнует, что она не выполняет свою миссию», — сообщили бывшие сотрудники Красного Полумесяца.