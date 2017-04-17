Туркменистан повышает стоимость авиабилетов и проезда железнодорожным транспортом

Правительство Туркменистана официально озвучило решение о повышении стоимости проезда железнодорожным и воздушным транспортом.

Решение, озвученное на заседании кабинета министров 14 апреля было полностью одобрено главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым.

Согласно сообщению, опубликованному в официальной прессе, президент Бердымухамедов отметил, что повышение стоимости билетов будет компенсировано за счет ежегодного повышения размера заработной платы, пенсий и государственных пособий.

Но, жители Ашхабада придерживаются иного мнения. Представитель малого бизнеса 45-летняя Айна, считает, что повышение стоимости проезда почувствуют на себе как обычные граждане, так и те, чей заработок зависит от транспортных затрат.

Айна: «Возможно, изменение стоимости билетов на железнодорожном транспорте и внутренних авиарейсах не так заметно, но на зарубежных рейсах довольно ощутимо».

По ее словам, стоимость проезда, без официального уведомления, повышалась и раньше.

Собеседница Радио Азатлык отмечает, что стоимость авиабилета из Ашхабада в Стамбул, в две стороны, 10 лет тому назад составляла 1040 манатов, а в марте этого года стоимость билета составила 1310 манатов (374 долларов США по официальному курсу ЦБ Туркменистана). Теперь, после официального объявления решения правительства цена билета выросла до 1670 манатов (477 долларов США).

Как сообщают корреспонденты Радио Азатлык в Ашхабаде, стоимость авиабилета повысилась и на рейсах Турецких авиалиний. Таким образом билет в две стороны на рейс Ашхабад-Стамбул, осуществляемый турецким авиаперевозчиком, сегодня стоит 475 долларов США, раньше стоимость билета составляла 350 долларов США.

На внутренних рейсах билет подорожал, в среднем, на 5 манатов.

Согласно информации службы «Туркменховайоллары» (Туркменские авиалинии), в Ашхабаде, билет в одну сторону на рейс Ашхабад-Мары стоит 65 манатов, Ашхабад-Туркменабад 76 манатов, Ашхабад-Туркменбаши 82 маната.

Стоимость железнодорожных билетов выросла на два маната. Проезд на поездах Ашхабад-Мары и Ашхабад-Туркменбашы подорожал с 18 до 20 манатов.

По словам собеседницы Радио Азатлык Айны, повышение стоимости билетов приведет к подорожанию товаров и услуг, а также ухудшит и без того тяжелое положение предпринимателей, занимающихся мелкой торговлей.

Айна: «Если не повысить стоимость привозных товаров, будут убытки. А повышение цен на рынках негативно отразится на повседневной жизни населения. Даже сейчас торговля практически не приносит дохода. Идет очень слабо, потому, что у рядового покупателя просто нет денег».

Правительство Туркменистана ежегодно объявляет о повышении заработной платы сотрудников предприятий государственного сектора, а также размера пенсий и государственных пособий в размере 10%. Вместе с тем жители Туркменистана сообщают о повышении цен на продовольствие, товары первой необходимости, а также услуги в среднем на 30% ежегодно.

Источник: Радио Азатлык