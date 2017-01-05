С 1 января банки Туркменистана ввели дополнительные ограничения для предпринимателей в снятии наличных средств со своих счетов в местной валюте. Об этом сообщают источники АНТ. Отныне им ежемесячно разрешено снимать до 3500 манатов ($1000 по государственному курсу).
По сообщениям источников, данные меры частичной заморозки средств предпринимателей призваны снять нагрузку на валютный курс, который остается неизменным вот уже два года и составляет 3,5 маната за 1 доллар. На рынке же в данный момент один доллар продают практически в два раза дороже.
Нынешние ограничения особенно негативно скажутся на юридических лицах, занимающихся мелким предпринимательством, чей оборот не превышает 500000 манатов в год, считают источники АНТ. Раньше мелкие предприниматели снимали до 35000 манатов в месяц ($10000) и обменивали эти средства на базаре.
В банке предпринимателям говорят, что ограничения введены на основании распоряжения Центрального банка Туркменистана.
Напомним, в отношении предпринимателей также действует ряд ограничений на валютные операции, в частности, на автоматическую конвертацию валют. Эти меры ударили по людям, занимающимся импортом зарубежных товаров. В результате в последние месяцы 2016 года в стране заметно выросли цены на ввозимые товары, и возник их дефицит. Сообщается, что за последние полгода в три раза подорожали импортные лекарства.
2 комментария к записи «Туркменским предпринимателям разрешено обналичивать не больше $1000 в месяц»
Я в шоке, не могу понять, какие неучи рулят экономикой — теперь появятся еще больше безработных не могущих прокормить свои семьи, еще больше дефицит самых простых товаров. Согласитесь, глупо потратить тысячу долларов для поездки за границу, чтобы закупиться на такую же сумму или приобрести какой-то товар здесь, в Туркмении, на 3500 манат, это даже не мелкий опт, а розница — будет выгодней ничего не делать, а проедать остатки денег — а когда и они закончатся, тогда что? На плечах мелкого предпринимателя держится весь мир — он кормит себя и свою семью, создает новые рабочие места, получая прибыль платит налоги, с которых содержатся учителя и пенсионеры — а вы его уничтожаете. Извиняюсь за эмоции, но эти ограничения идиотизм, толкающий экономику в пропасть.
как и ожидалось снова новый сюрприз на канун нового года.это уже традиция самого продвинутого государства в мире!
у власти видимо не осталось грамотных экономистов вот и позор золотому веку, а страдает простой народ. то йимпаш закрыли теперь осталось только отбирать у людей имущество чтобы оплатить олимпиаду.