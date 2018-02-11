Банки Туркменистана возобновили конвертацию валют для предпринимателей

11.02.2018 в рубрике Главное, Экономика. Метки: 338

Архивное фото АНТ

По сообщениям источников АНТ в предпринимательской среде Туркменистана, с первого февраля местные банки возобновили конвертацию валют для предпринимателей, занимающихся импортом зарубежной продукции. Объем конвертации по-прежнему не превышает двух процентов от общей суммы контракта.

Напомним, банки приостановили конвертацию валют 1 декабря. О причинах двухмесячной паузы не сообщается.

Справка: В Туркменистане с января 2015 года действует фиксированный государственный курс доллара, установленный на уровне 3,5 маната. С этого времени власти стали постепенно ограничивать свободный обмен валюты для населения.

В октябре 2015-го Центральный банк лимитировал бизнесменам автоматическую конвертацию валют с использованием их счетов в манатах, а также установил порог для снятия наличных денег в размере 35,000 манатов ($10,000).

В конце 2016 года банки стали конвертировать предпринимателям лишь 3 процента от общей стоимости контракта. На фоне всех этих ограничений в стране заметно выросли цены на импортные товары.

В воскресенье, 11 февраля, рыночный курс доллара поднялся до 15.10 манатов, установив тем самым очередной рекорд.

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