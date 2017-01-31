Туркменистан: Предпринимателям конвертируют всего до 3% от запрашиваемой суммы

Туркменские предприниматели столкнулись с очередной проблемой при конвертации собственных средств в манатах в иную валюту. С осени прошлого года местные банки не конвертируют им свыше трех процентов от запрашиваемой суммы за одни торги на межбанковской валютной бирже. До ноября 2016 года банки могли самостоятельно производить операцию при наличии собственных валютных средств, но потом центральный банк лишил их этого права.

На практике это означает следующее. Скажем, местный предприниматель по контракту с зарубежным поставщиком привез в Туркменистан партию товара на сумму в 100 тысяч долларов. Предпринимателю теперь нужно отдать поставщику долг. Он кладет манаты на счет и подает в свой обслуживающий уполномоченный банк заявку на конвертацию средств на сумму в $100.000.

Уполномоченный банк, соответственно, выходит на торги на межбанковской валютной бирже, которая проводится центральным банком раз в неделю. Но на торгах сумма заявки удовлетворяется только на 3% или меньше. В итоге у предпринимателя имеется $3000 и манаты, эквивалентные 97000 долларам США.

«В этом случае предпринимателю приходится снова подавать заявку в банк и ждать очередных торгов, – говорит источник АНТ в Мары. – Для получения своих 100 тысяч ему придется повторять это как минимум 34 раза, но многие просто идут на «чёрный» рынок и обменивают манаты в два раза дороже банковского курса».

По информации источника, из-за нехватки денег валютные торги проводятся теперь раз в неделю, по пятницам, и сделано это специально, чтобы предприниматели не могли подавать заявки каждую неделю; результат поданной заявки становится известен в понедельник, а чтобы подать новую заявку на следующие пятничные торги, нужно сдать все документы до предыдущей субботы. В итоге в месяц предприниматели успевают заявиться на конвертацию лишь дважды в месяц. Ранее торги проходили два раза в неделю.

Источники отмечают, что эти нововведения не касаются ряда фирм и компаний в Туркменистане. В частности, Hyundai, фирмы «Мырадым», «Гуджурлы инженер» и другие, приближенные к главе Союза промышленников и предпринимателей Александру Дадаеву, конвертируют свои средства в полном объеме.