Стамбул: «Туркменские» банкоматы опустели

Перед стамбульскими банкоматами «Türk Ekonomi Bankasi» заметно снизилось число туркменских граждан, пытающихся снять деньги со своих карточек. Как передает корреспондент АНТ, посетивший по просьбе редакции район Аксарай, сейчас перед банкоматами «дежурят» не более 3-4 наших соотечественников.

Ранее, напомним, к терминалам этого банка невозможно было подойти из-за большого количества граждан Туркменистана, пытавшихся снять лиры для последующего обмена на доллары и вывоза их на Родину.

Несмотря на то, что людям до сих пор удается снять с карточек до 150 лир в день (менее 40 долларов США), о причинах резкого спада желающих неизвестно.

«Видимо, людям невыгодно летать в Стамбул, чтобы снять так мало денег, потому что еще в ноябре по туркменским карточкам можно было получить чуть больше – 190 лир», — сообщил источник, добавив, что некоторые соотечественники предпочитают воспользоваться иным методом.

Речь идет о налаженном бизнесе, когда к человеку перед банкоматом подходят некие люди из числа туркмен и предлагают снять с карточки всю разрешенную месячную сумму, но за определенный процент. Подобное делалось и ранее, но сумма процента не превышала цифры 3-5, сейчас же она возросла до 18-20, как договоришься.

Люди, несомненно, идут на риск, отдавая менялам свою карточку и называя ПИН-код к ней.

«Но это лучше, чем каждый день приходить к банкомату и снимать по 18 – максимум 40 долларов, — сказал корреспонденту АНТ мужчина, только что договорившийся с одним из менял о снятии денег за 18 процентов. – Через два дня я получу на руки где-то 1420 лир, и после обмена у меня будет на руках примерно 370 долларов».

Эти менялы имеют договоренность с некоторыми местными магазинами, принимающими к оплате туркменские карты. За два дня транзакций можно «провести» весь месячный лимит.

В условиях острого финансового кризиса в Туркменистане сотни граждан страны ищут различные способы заработка за рубежом. Одни возят на продажу в Стамбул продукты питания, другие играют на разнице валют, третьи пытаются вывезти золото и украшения для сдачи на лом.