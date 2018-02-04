Туркменистан: Новости за выходные

Доллар на «чёрном» рынке вырос до рекордной отметки

Курс национальной валюты по отношению к американскому доллару побил новый рекорд. Как сообщают источники АНТ в Лебапском велаяте, в воскресенье, 4 февраля, на базаре доллары покупали по 12.6 манатов. Продажи валюты не было — рыночные менялы ссылались на ее отсутствие.

Официальный курс доллара в Туркменистане не претерпевает каких-либо изменений с начала 2015 года и составляет 3,5 маната. Однако в банках валюту можно только продать, но не купить. В переводе на старые деньги, сегодняшний курс доллара равен 63 тысячам манатам. В период правления Сапармурада Ниязова максимальная стоимость американских денег не превышала 25 тысяч манатов.

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В Теджен приехал Сердар Бердымухамедов?

3 февраля полиция Теджена перекрыла все подъезды к местному хякимлику (мэрия города). Как говорят местные жители, в город приехал Сердар Бердымухамедов, сын президента Туркменистана. Сообщается, что это его очередная поездка по Ахалскому велаяту в качестве депутата туркменского парламента, председателя комитета по законодательству и его нормам. Источники сообщили, что Бердымухамедов-младший провел встречу с местным активом, а затем отправился с той же целью в администрацию близлежащего, Бабадайханского, этрапа (района).

Напомним, в декабре прошлого года С. Бердымухамедов дважды встречался с избирателями Каахкинского этрапа. В первый свой визит он принял участие в открытии нового медицинского комплекса, а во второй — поделился планами капитального ремонта образовательных учреждений и строительства новых жилых домов. Местные СМИ активно освещают его депутатскую активность.

На прошедшем 2 февраля заседании правительства президент, в частности, подчеркнул: «Депутаты должны быть в курсе положения дел на местах и законодательно поддерживать работу, направленную на дальнейшее улучшение жизни народа». Очевидно, примеру деятельности его собственного сына должны следовать коллеги по депутатскому корпусу.

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В Туркменабаде ощущается нехватка хлеба

В государственные магазины буханки доставляют всего 1 раз в день, по утрам, и то не во все точки продаж. Например, в магазин в районе пристани, что на окраине Туркменабада, в микрорайоне «Водник», хлеб не поступал уже 4 дня. Водители говорят, что его мало, не хватает на полноценное обеспечение всего города.

«Буханки разбирают вмиг, и это тот хлеб, который в «сытные» времена никто особо не покупал», — сообщил источник АНТ в административном центре Лебапского велаята.

Он добавил, что стоимость муки за последние недели выросла на 50-60%. Так, в субботу мешок местной муки высшего сорта частники продавали по 130 манатов. В государственных магазинах местной муки высшего сорта нет вообще.

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Повысилась стоимость проезда на частном автотранспорте

Вслед за повышением стоимости бензина на 50% водители частных маршрутных такси повысили цену на проезд. Если раньше в Теджене стоимость проезда в маршрутке составляла 0,60 маната, то в субботу цена возросла до 1 маната.

Лебапские источники АНТ сообщают, что цены на такси по городу выросли до 5 манатов. Раньше в любую точку города можно было доехать за три маната, а с Дейнауского района (ныне Галкынышский этрап) можно было приехать за семь манатов с человека. Теперь таксисты требуют 10 манатов.

В воскресенье, 4 февраля, в базарный день в Туркменабаде не вышли на маршруты десятки частных микроавтобусов. Жители подумали, что это своего рода водительский протест против повышения цен на топливо, ведь многие помнят недовольство граждан в сентябре 2014 года. Тогда цена на проезд поднялась на 0,10 маната, и многие отказывались платить по новым тарифам.

Однако выяснилось, что на маршруты не вышли и водители пригородных государственных автобусов. Источники, близкие к городскому автопарку, сообщили, что всех водителей общественного транспорта обязали принять участие в некоем воскреснике.