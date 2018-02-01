В Туркменистане подорожал бензин

В Туркменистане с 1 февраля выросли цены на бензин.

Слух о грядущем подорожании распространился с молниеносной быстротой, и 31 января автовладельцы по всей стране ринулись на заправочные станции. В Туркменабаде и Фарабе на каждой станции скопилось до 200 машин одновременно. Люди хотели заполнить баки и привезенные с собой канистры, однако в полном объеме бензин не отпускался. На автозаправочных станциях Мары в последний день января все заправки были закрыты, сообщили корреспонденты АНТ в регионе. Водителям говорили, что завтра будет повышение цен.

1 февраля слухи подтвердились: теперь литр 95-го бензина стоит 1,5 маната (1 манат до подорожания), а литр 92-го — 1,35 маната (до этого 0,94). СМИ Туркменистана ничего не сообщали о прежнем и нынешнем подорожании.

Справка: В 2008 году руководство страны приняло решение о бесплатном отпуске топлива владельцам легковых автомобилей в объеме 120 литров в месяц (мотоциклам — 40 литров). В апреле 2014 в связи с началом финансового кризиса это решение было отменено. В 2016 стоимость выросла на 60%. В начале мая прошлого года слухи о грядущем повышении цен на бензин спровоцировали ажиотаж на заправках столицы, однако цены остались на прежнем уровне.