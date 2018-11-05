Туркменский ТЭК банкрот? Вновь о долгах госконцерна «Туркменнефть»

На протяжении уже пяти лет один из крупнейших государственных концернов страны – национальная нефтяная компания «Туркменнефть», не может выплатить долг в 8 с лишним миллионов долларов кипрской компании I.C. Intercomplect Ltd за поставленное еще в 2014 году нефтегазодобывающее оборудование. Сумма долга для богатого, казалось бы, госконцерна – копейки. Тем не менее, не раз сменившееся за эти годы руководство концерна до сих пор, что называется, кормит кредиторов «завтраками»: мол, денег нет, потерпите, долг обязательно вернем.
В апреле этого года случилось невероятное: ГК «Туркменнефть» спустя годы безуспешных звонков и писем в их адрес перечислил около $1,3 миллиона (15% от общей суммы). После оплаты части долга поставщик организовал в июле приезд в Туркменистан специалистов для запуска простаивавшего все это время оборудования и обучения местных кадров.
Сегодня, месяцы спустя, диалог о выплате долга снова зашел в тупик. В середине сентября председатель «Туркменнефти» Довлетдурды Хаджиев письменно уверил кредитора (на фото), что концерн «выполнит все свои обязательства по выплате средств». И все, ни тебе конкретных сроков, ни причин невыплаты.
Неофициально же причиной задержки в госконцерне называют арест его счетов налоговой службой Туркменистана из-за неуплаты неких налогов. Наблюдатель АНТ в экономическом блоке страны считает это объяснение абсурдным.
«Если налоговая служба, вернее, Министерство финансов, арестовывает счета какой-то компании, то арест касается абсолютно всех счетов этого юридического лица, — поясняет источник в Ашхабаде. – В случае с “Туркменнефтью” мы видим, что зарплата сотрудникам перечисляется, уплачиваются налоги, а значит, счета доступны».
Причина же, по его словам, проста: с июля-августа во всем топливно-энергетическом комплексе Туркменистана деньги остались еще только у Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Все остальные концерны: «Туркменгаз», «Туркменнефть» и «Туркменгеология», — разорены.
Это косвенно подтверждают и в «Туркменнефти». В апреле, когда концерн перечислил 15% от суммы долга, официальные лица объяснили: чтобы оплатить эту сумму, «Туркменнефть» обратилась с письмом к вице-премьеру правительства, курирующему весь ТЭК, чтобы тот дал распоряжение ТКНПЗ на перечисление необходимой суммы на счета «Туркменнефти». Затем якобы госконцерн просил налоговую службу разблокировать счет на 1 день для осуществления перевода…
Источник АНТ не верит в эту версию «Туркменнефти». По его словам, разблокировать счет на 1 день – такого в практике страны еще не было.
«Тут все дело в нехватке средств, — говорит он. – Если посмотреть последние тендеры любого из туркменских концернов, в условиях оплаты большими буквами обозначено, что она будет произведена за счет собственных средств концерна или за счет привлечения финансовых средств. Иными словами, заказчик допускает возможность оплаты только в случае, если сам сможет добыть деньги».
По информации источника, раньше госконцерны вообще открытым текстом заявляли, что оплата поставки чего-либо будет осуществляться за счет получения концернами долгов от иранской газовой компании.
Как бы то ни было, долг на «Туркменнефти» по-прежнему висит, и дальше кредитор ждать уже не в силах. Тарас Копий, партнер международной юридической компании CIS Debt Recovery Solutions, уполномоченной урегулировать данный финансовый спор, сказал в беседе с АНТ, что к кредитору за все время тщетных попыток взыскать долг в полном объеме не раз обращались какие-то люди, в том числе из «Туркменнефти». Они предлагали решить вопрос оплаты за несколько недель. Естественно, не за бесплатно, а за откат в размере до 20% от суммы туркменского долга.
«Если в ближайшее время “Туркменнефть” не вернет долг в полном объеме, мы намерены предать огласке все эти предложения уладить вопрос за откат со всеми именами, фамилиями и должностями, — сказал Т. Копий. – Мы также не перестаем информировать потенциальных партнеров туркменских госконцернов о том, что денег у них нет и что сотрудничество с ними чревато вот такими последствиями».
6 комментариев к записи «Туркменский ТЭК банкрот? Вновь о долгах госконцерна «Туркменнефть»»
Департамент по налогам и сборам Минфина блокирует счета налогоплательщиков только в случае если установлена не уплата задекламированных налогов или же не уплата налогов и штрафных санкций по результатам проведённых документальных проверок. Что за идиотские причины и сваливание вины на Минфин. Этот Довлетдурды Хаджиев такой же тупица как и Мурад Арчаев, только второму это простительно потому что он ещё молодой. Обоих пора гнать из системы, оба ничего кроме дальнейшего развала не привнесли в госконцерны. Работу они не знают ни снизу ни с верху. Если уж реально поставить некого, так уж лучше вообще без этих баранов на автопилоте пусть работают гос концерны. Воровать там все равно нечего потому что все что своруешь все равно не продашь. Некому продать это.
международный Гаагский суд — лекарство от туркменских мошенников и воров!!!
Не грамотный у вас Наблюдатель АНТ. Даже если счета заблокируют то разрешается оплата налогов и зарплаты.
Добыча нефти в 2018 Госконцерн
Туркменнефть около 6.5 млн тонн нефть . Стране дедефицит нефть уже , СНПЗ страдает из-за нехватка нефти .
Зачем ждать? Выкладывайте имена «посредников» которые предлагали решить проблему прямо сюда на сайт. А там посмотрим, что с ними станет — либо арестуют за какие-то другие преступления, а то и вообще исчезнут или «погибнут в результате несчастного случая».
Так руководство министерств и ведомств, без разрешения в туалет сходить не могут,не то что,что бы что-то решать.