Туркменский ТЭК банкрот? Вновь о долгах госконцерна «Туркменнефть»

На протяжении уже пяти лет один из крупнейших государственных концернов страны – национальная нефтяная компания «Туркменнефть», не может выплатить долг в 8 с лишним миллионов долларов кипрской компании I.C. Intercomplect Ltd за поставленное еще в 2014 году нефтегазодобывающее оборудование. Сумма долга для богатого, казалось бы, госконцерна – копейки. Тем не менее, не раз сменившееся за эти годы руководство концерна до сих пор, что называется, кормит кредиторов «завтраками»: мол, денег нет, потерпите, долг обязательно вернем.

В апреле этого года случилось невероятное: ГК «Туркменнефть» спустя годы безуспешных звонков и писем в их адрес перечислил около $1,3 миллиона (15% от общей суммы). После оплаты части долга поставщик организовал в июле приезд в Туркменистан специалистов для запуска простаивавшего все это время оборудования и обучения местных кадров.

Сегодня, месяцы спустя, диалог о выплате долга снова зашел в тупик. В середине сентября председатель «Туркменнефти» Довлетдурды Хаджиев письменно уверил кредитора (на фото), что концерн «выполнит все свои обязательства по выплате средств». И все, ни тебе конкретных сроков, ни причин невыплаты.

Неофициально же причиной задержки в госконцерне называют арест его счетов налоговой службой Туркменистана из-за неуплаты неких налогов. Наблюдатель АНТ в экономическом блоке страны считает это объяснение абсурдным.

«Если налоговая служба, вернее, Министерство финансов, арестовывает счета какой-то компании, то арест касается абсолютно всех счетов этого юридического лица, — поясняет источник в Ашхабаде. – В случае с “Туркменнефтью” мы видим, что зарплата сотрудникам перечисляется, уплачиваются налоги, а значит, счета доступны».

Причина же, по его словам, проста: с июля-августа во всем топливно-энергетическом комплексе Туркменистана деньги остались еще только у Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Все остальные концерны: «Туркменгаз», «Туркменнефть» и «Туркменгеология», — разорены.

Это косвенно подтверждают и в «Туркменнефти». В апреле, когда концерн перечислил 15% от суммы долга, официальные лица объяснили: чтобы оплатить эту сумму, «Туркменнефть» обратилась с письмом к вице-премьеру правительства, курирующему весь ТЭК, чтобы тот дал распоряжение ТКНПЗ на перечисление необходимой суммы на счета «Туркменнефти». Затем якобы госконцерн просил налоговую службу разблокировать счет на 1 день для осуществления перевода…

Источник АНТ не верит в эту версию «Туркменнефти». По его словам, разблокировать счет на 1 день – такого в практике страны еще не было.

«Тут все дело в нехватке средств, — говорит он. – Если посмотреть последние тендеры любого из туркменских концернов, в условиях оплаты большими буквами обозначено, что она будет произведена за счет собственных средств концерна или за счет привлечения финансовых средств. Иными словами, заказчик допускает возможность оплаты только в случае, если сам сможет добыть деньги».

По информации источника, раньше госконцерны вообще открытым текстом заявляли, что оплата поставки чего-либо будет осуществляться за счет получения концернами долгов от иранской газовой компании.

Как бы то ни было, долг на «Туркменнефти» по-прежнему висит, и дальше кредитор ждать уже не в силах. Тарас Копий, партнер международной юридической компании CIS Debt Recovery Solutions, уполномоченной урегулировать данный финансовый спор, сказал в беседе с АНТ, что к кредитору за все время тщетных попыток взыскать долг в полном объеме не раз обращались какие-то люди, в том числе из «Туркменнефти». Они предлагали решить вопрос оплаты за несколько недель. Естественно, не за бесплатно, а за откат в размере до 20% от суммы туркменского долга.

«Если в ближайшее время “Туркменнефть” не вернет долг в полном объеме, мы намерены предать огласке все эти предложения уладить вопрос за откат со всеми именами, фамилиями и должностями, — сказал Т. Копий. – Мы также не перестаем информировать потенциальных партнеров туркменских госконцернов о том, что денег у них нет и что сотрудничество с ними чревато вот такими последствиями».