Туркменистан: Конец коммунизму

В Ашхабаде и других населенных пунктах страны начался массовый обход домов и квартир жильцов представителями служб коммунального хозяйства. Последние требуют от домовладельцев произвести оплату за использованные в первом полугодии воду, свет, газ и установить счетчики.

Ажиотаж с подворовыми обходами начался сразу же после того, как 6 июня Г. Бердымухамедов заявил о неэффективности предоставляемых населению социальных льгот и поручил своему заму по Кабинету Министров Бяшиммураду Ходжамаммедову подготовить предложения по их аннулированию.

«Не успеешь выпроводить одних визитеров, как тут же в дверь звонят другие, — сообщает житель Ашхабада. — То из горводоканала придут, то из энергосбыта, то из конторы газового хозяйства. У всех одно требование – платите деньги и устанавливайте счетчики, коммунизм, всё, закончился, теперь будете платить по счетам за все».

Соответствующие объявления о необходимости установить измерительные приборы, определяющие фактический расход электроэнергии, газа и воды, расклеены на стенах у входа в подъезды многоквартирных домов, в офисах домоуправлений и практически всех служб коммунального хозяйства. Объединение «Ашхабадагызсув» (на фото), например, ссылаясь на необходимость «выполнения задач, поставленных Уважаемым президентом Гурбангулы Бердымухамедовым», а также на закон Туркменистана «О питьевой воде» и «действующие Правила пользования системами питьевого водопользования и водоотведения в Туркменистане», требует установки водомерных счетчиков во всех квартирах, жилых домах, независимо от форм собственности.

В объявлении отдельным абзацем сказано, что счетчики для измерения расхода воды приобретаются самими абонентами. После этого приборы необходимо сдать в лабораторию объединения «Ашхабадагызсув», где их опломбируют и затем установят в квартирах и домах жильцов.

Источники АНТ сообщают, что за установку счетчиков жильцам тоже приходится платить, хотя официальные расценки за этот вид услуги нигде не указаны.

«Оплата производится по принципу «как договоришься», — сообщил источник.

Работники «Ашхабадагызсув» (эту контору по привычке именуют горводоканалом) и их коллеги в регионах, помимо установки счетчиков, требуют от домовладельцев произвести оплату за воду за текущее полугодие. Жителей, привыкших на протяжении многих лет пользоваться водопроводной водой бесплатно, теперь ставят в жесткие рамки: если не заплатишь за полугодие и не установишь водомерный счетчик, то будут проблемы с оформлением документов на приватизацию жилья, на получение необходимых справок.

«Пока не докажешь наличие счетчика в квартире, тебе не выдадут справку ни с места жительства, ни о составе семьи, ни другую нужную вам бумажку», — сообщил читатель.

В некоторых случаях от граждан требуют заплатить за воду за уже прошедшие 2015 и 2016 годы в пределах 40-70 манатов за каждый год, в зависимости от количества прописанных.

С подобными требованиями совершают поквартирный обход и энергетики, которые действуют еще жестче, чем представители горводоканала. Например, в случае отсутствия электросчетчика в квартире представители энергосбыта определяют расход электроэнергии по количеству розеток, лампочек, электрических бытовых приборов и, глядя в потолок, выводят сумму, подлежащую к оплате. Люди возмущаются, пытаются доказать, что не все розетки или электроприборы находятся в постоянном использовании. Тем, кто отказывается заплатить взятую с потолка сумму, представители энергетической организации грозят взыскать деньги через суд.

Люди месяцами не могут получить зарплату, а им приходится платить даже за ограниченный лимит льгот плюс покупать за свой счет несколько недешевых счетчиков. Выходит весьма накладно для бюджета семьи. Например, электросчетчик стоит 120 манатов, его подготовка и пломбировка 23 маната и еще за установку надо отдать по тарифу «как договоришься», который в условиях жестких требований имеет тенденцию к росту.

Собеседники АНТ в Ашхабаде после выступления Г. Бердымухамедова 6 июня испытывают разочарование политикой Аркадага, который на десятом году своего правления отменил все льготы населению, установленные Туркменбаши аж до 2030 года. Разочарование усиливается еще и потому, что люди не могут вовремя получить зарплату, чтобы выполнить все требования коммунальщиков, которые, в свою очередь, тоже выполняют указание. Люди уверены: за отменой бесплатных лимитов непременно последует новое повышение тарифов на свет, газ и воду. Коммунизм в Туркменистане был, но весь кончился, шутят злословы.