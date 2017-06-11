Туркменистан: Конец коммунизму

В Ашхабаде и других населенных пунктах страны начался массовый обход домов и квартир жильцов представителями служб коммунального хозяйства. Последние требуют от домовладельцев произвести оплату за использованные в первом полугодии воду, свет, газ и установить счетчики.
Ажиотаж с подворовыми обходами начался сразу же после того, как 6 июня Г. Бердымухамедов заявил о неэффективности предоставляемых населению социальных льгот и поручил своему заму по Кабинету Министров Бяшиммураду Ходжамаммедову подготовить предложения по их аннулированию.
«Не успеешь выпроводить одних визитеров, как тут же в дверь звонят другие, — сообщает житель Ашхабада. — То из горводоканала придут, то из энергосбыта, то из конторы газового хозяйства. У всех одно требование – платите деньги и устанавливайте счетчики, коммунизм, всё, закончился, теперь будете платить по счетам за все».
Соответствующие объявления о необходимости установить измерительные приборы, определяющие фактический расход электроэнергии, газа и воды, расклеены на стенах у входа в подъезды многоквартирных домов, в офисах домоуправлений и практически всех служб коммунального хозяйства. Объединение «Ашхабадагызсув» (на фото), например, ссылаясь на необходимость «выполнения задач, поставленных Уважаемым президентом Гурбангулы Бердымухамедовым», а также на закон Туркменистана «О питьевой воде» и «действующие Правила пользования системами питьевого водопользования и водоотведения в Туркменистане», требует установки водомерных счетчиков во всех квартирах, жилых домах, независимо от форм собственности.
В объявлении отдельным абзацем сказано, что счетчики для измерения расхода воды приобретаются самими абонентами. После этого приборы необходимо сдать в лабораторию объединения «Ашхабадагызсув», где их опломбируют и затем установят в квартирах и домах жильцов.
Источники АНТ сообщают, что за установку счетчиков жильцам тоже приходится платить, хотя официальные расценки за этот вид услуги нигде не указаны.
«Оплата производится по принципу «как договоришься», — сообщил источник.
Работники «Ашхабадагызсув» (эту контору по привычке именуют горводоканалом) и их коллеги в регионах, помимо установки счетчиков, требуют от домовладельцев произвести оплату за воду за текущее полугодие. Жителей, привыкших на протяжении многих лет пользоваться водопроводной водой бесплатно, теперь ставят в жесткие рамки: если не заплатишь за полугодие и не установишь водомерный счетчик, то будут проблемы с оформлением документов на приватизацию жилья, на получение необходимых справок.
«Пока не докажешь наличие счетчика в квартире, тебе не выдадут справку ни с места жительства, ни о составе семьи, ни другую нужную вам бумажку», — сообщил читатель.
В некоторых случаях от граждан требуют заплатить за воду за уже прошедшие 2015 и 2016 годы в пределах 40-70 манатов за каждый год, в зависимости от количества прописанных.
С подобными требованиями совершают поквартирный обход и энергетики, которые действуют еще жестче, чем представители горводоканала. Например, в случае отсутствия электросчетчика в квартире представители энергосбыта определяют расход электроэнергии по количеству розеток, лампочек, электрических бытовых приборов и, глядя в потолок, выводят сумму, подлежащую к оплате. Люди возмущаются, пытаются доказать, что не все розетки или электроприборы находятся в постоянном использовании. Тем, кто отказывается заплатить взятую с потолка сумму, представители энергетической организации грозят взыскать деньги через суд.
Люди месяцами не могут получить зарплату, а им приходится платить даже за ограниченный лимит льгот плюс покупать за свой счет несколько недешевых счетчиков. Выходит весьма накладно для бюджета семьи. Например, электросчетчик стоит 120 манатов, его подготовка и пломбировка 23 маната и еще за установку надо отдать по тарифу «как договоришься», который в условиях жестких требований имеет тенденцию к росту.
Собеседники АНТ в Ашхабаде после выступления Г. Бердымухамедова 6 июня испытывают разочарование политикой Аркадага, который на десятом году своего правления отменил все льготы населению, установленные Туркменбаши аж до 2030 года. Разочарование усиливается еще и потому, что люди не могут вовремя получить зарплату, чтобы выполнить все требования коммунальщиков, которые, в свою очередь, тоже выполняют указание. Люди уверены: за отменой бесплатных лимитов непременно последует новое повышение тарифов на свет, газ и воду. Коммунизм в Туркменистане был, но весь кончился, шутят злословы.
3 комментария к записи «Туркменистан: Конец коммунизму»
Туркменский народ был жестоко и цинично обманут правительством и государством. Когда от нефти и газа дохода было много, весь доход съедало государство, а населению выпадало лишь подачки да и остатки. Теперь дохода снизился, а государство делает виноватом в этом народ. Однако народ не получил такого дохода как воры в правительстве чтобы они могли теперь поддерживать экономику.
Я не поддерживаю бердуна, но за отмена льгот.
Теперь хоть будете ценить и экономить все воду, тока, и газа. Ато доходить до мразма что спичку экономить, газ горить круглосуточно….
Разочарование настигло не потому что льготы отменили. Разочарование случилось потому-что за все это 10 лет ГБ только культивировал свою личность, превратил государство в свое личное царство, промыл мозги народа, заставлял себе целовать руки, и не позволял большинству улучшить свои жизненные уровни. И вот в этих обстоятельствах, еще и отменяет льготы.