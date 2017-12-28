Сын Бердымухамедова открыл новую больницу в Ашхабаде

27 декабря в поселке Душак Каахкинского этрапа состоялось открытие нового медицинского комплекса на 375 мест.

В торжественных мероприятиях по этому случаю принял участие не президент Гурбангулы Бердымухамедов, а его сын, председатель комитета Меджлиса по законодательству и его нормам Сердар Бердымухамедов.

По данным госинформагентства ТДХ, «создание такого учреждения потребовало энергичности и устремленности представляющего в парламенте интересы жителей 24-го избирательного округа Ахалского велаята Сердара Бердымухамедова».

Отметим, что до этого депутаты парламента не открывали строительные объекты на своих участках.

Источник: Хроника Туркменистана