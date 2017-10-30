Сын президента получил медаль имени деда и стал подполковником (видео)

30.10.2017 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 141

27 октября в информационной программе «Ватан» туркменского телевидения был показан сюжет с церемонии вручения защитникам родины, работникам военных и правоохранительных органов медали «Мяликгулы Бердымухамедов» и присвоения им  очередных воинских званий. Государственные награды, как сообщил диктор, вручены по поручению президента страны, верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Туркменистана, генерала армии Гурбангулы Бердымухамедова по случаю 26-й годовщины независимости Туркменистана.

Торжество в Центральном дома офицеров Министерства обороны Туркменистана началось с исполнения государственного гимна страны. Затем, под бурные аплодисменты собравшихся, было зачитано постановление меджлиса Туркменистана о награждении председателя комитета меджлиса по законодательству и его нормам, майора Сердара Бердымухамедова медалью «Мяликгулы Бердымухамедов» и присвоении ему очередного воинского звания подполковник.

— Товарищ министр! Майор Бердымухамедов для получения государственной награды и очередного воинского звания прибыл!

Зал стоя аплодирует тому, как министр обороны Яйлым Бердыев вручает С. Бердымухамедову награды и новые погоны.

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Затем С. Бердымухамедов трижды прикладывает награду и погоны ко лбу, а после, преклонив колено, целует полотнище флага. Наступает тишина в зале. Сын президента, приложив руку к груди, громко клянется:

— Служу независимой, вечно нейтральной Родине, родному народу, уважаемому президенту Туркменистана, Верховному главнокомандующему!

Затем Сердар Бердымухамедов, подражая отцу, делая акцент на последнем слове в каждой фразе, выступает с речью:

— Здравствуйте уважаемые люди! Я, Сердар Бердымухамедов, поздравляю вас с праздником – 26-й годовщиной независимости нашей любимой страны. Я желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в работе. Сегодня в моей жизни очень радостный день. Потому что в день, когда отмечается славная годовщина независимости страны, я получил медаль имени моего деда Мяликгулы Бердымухамедова. Я от всего сердца благодарю за столь высокую награду. Мой дед превратился в образец служения Родине, самоотверженного труда во имя процветания Отчизны, честности и искренности. Вся его жизнь для каждого из нас – это школа для примера и подражания. Я безгранично горжусь тем, что удостоен медали «Мяликгулы Бердымухамедов». И в этот торжественный момент я обязуюсь верно и с чистым сердцем служить независимой Родине, своему мужественному народу. Еще раз выражаю свою благодарность за награждение меня высокой государственной наградой и присвоение мне очередного воинского звания.

Уважаемые защитники Родины! В конце своего выступления хочу всех вас еще раз поздравить с праздником священной независимости, а также полученными государственными наградами. Желаю вам добиться больших успехов и новых наград в деле верного служения нашей независимой Родине, мужественному народу и президенту Туркменистана! Большое спасибо!

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