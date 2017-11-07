Туркменистан: Строительные фирмы заставляют отказываться от выплаты им долгов

Туркменские строительные фирмы, в последние годы занимавшиеся возведением различных социальных объектов по всей стране, таких как детские сады и школы, заставляют отказываться от денежных претензий в отношении государственных заказчиков – министерств и ведомств. Редакции АНТ известны, как минимум, три подобных случая за последние 2 недели.

Все эти фирмы уже давно завершили свои проекты и сдали в эксплуатацию возведенные объекты, однако полностью государство с ними не рассчиталось до сих пор. Некоторым фирмам министерства оставались должны до 3-х миллионов манатов, а это почти миллион долларов по государственному курсу.

Источник АНТ сообщил, что работники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, созданной в июне этого года, наносят визиты в строительные фирмы, которым государство остается должно, и изымают финансовую документацию за последние несколько лет. Через некоторое время они вызывают к себе руководителей и главных бухгалтеров фирм и указывают на раздутые сметы, завышенную стоимость тех или иных услуг или стройматериалов.

«В итоге, если какой-то фирме государство было должно 1 миллион манатов, проверяющие находят якобы нарушений на 1200 тысяч манатов, и перед руководством фирмы ставится очевидный вопрос: что будем с этим делать?», — сообщил источник, близкий к строительной сфере Туркменистана.

Таким образом, руководителей вынуждают подписать бумагу, в которой такая-то фирма подтверждает, что финансовых претензий к государству не имеет. Более того, компания выплачивает еще и 200 тысяч манатов в счёт покрытия якобы найденных в ее работе нарушений.

«Раздутые сметы были у всех фирм, без исключения, но в них они заранее заложили откаты за полученные тендеры, поскольку без отката чиновнику в правительстве тендер в Туркменистане выиграть невозможно», — сообщил источник. Он добавил, что суммы откатов доходят до 40 и даже 50 процентов от общей стоимости контракта.

Пострадавшие строители, беседовавшие с редакцией, считают, что государство их обмануло. Фирмы, не имея возможности полноценно конвертировать манаты в валюту, остаются должны своим зарубежным поставщикам. Помимо этого, долги есть и перед местными работникам.

«Большая часть стройматериалов и мебели – древесина, компоненты для системы обогрева помещений, санузлы и т.д. – закупалась за рубежом, и как нам за все это рассчитываться, если государство не только не расплатилось с нами, но еще и сделало нас должниками?» — сказал туркменский предприниматель.

По его словам, искать справедливости в Туркменистане никто из бизнесменов не намерен, так как это «бесполезно». Большинство строительных фирм уже закрылись, либо находятся на стадии ликвидации, оставшись в долгах перед зарубежными поставщиками и гражданами страны…

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В 2011-2012 годах власти Туркменистана объявили о том, что приоритет в раздаче контрактов на строительство будет отдан местным фирмам. Воодушевленные предприниматели создали десятки компаний по всей стране, участвовали в тендерах и получали заказ на возведение жилых домов, детсадов, школ и объектов инфраструктуры. Оплата производилась по факту выполненных работ. Почти в каждом случае финальный транш со стороны государства переводился им после сдачи объекта и принятия его в эксплуатацию.

С приходом на рубеже 2014-2015 годов финансового кризиса выплаты стали приходить с задержками, а ближе к 2017 году и вовсе пректатились. Наблюдатели АНТ в Ашхабаде считают, что государству просто нечем платить застройщикам, а, «выдаивая» с них дополнительные деньги в виде штрафов, власти хотят этим самым пополнить оскудевший бюджет.