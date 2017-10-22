Туркменистан: Неофициальный курс доллара бьет новые рекорды

22.10.2017 в рубрике Главное, Экономика. Метки: 707

По сообщениям из Туркменистана, неофициальный (рыночный) курс американской валюты растет день ото дня. Если 21 октября доллар в Ашхабаде стоил 8.5 манатов, то на следующий день валютчики покупали его по 9 манатов. При этом доллары можно только продать, а купить практически невозможно — базарные менялы отказываются его продавать.

Местные наблюдатели говорят, что нынешний курс не предел, и к концу октября доллар может стоить 10 и более манатов.

Банковский курс с января 2015 года остается неизменным на уровне 3.5 маната за доллар, однако в банках валюту можно только продать, но не купить.

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