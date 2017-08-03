«Господин Эрдоган! Вся надежда на вас!»

Турецкие рабочие туркменской фирмы «Чепер Гурлушык» просят президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана помочь вернуть им задолженность по зарплате в размере $500 тысяч. Отчаянные рабочие разместили свое обращение на Ютубе.

В последние годы Туркменистан испытывает острую нехватку валютных средств для выплаты долгов зарубежным фирмам и поставщикам. В целях экономии средств власти ввели значительные органичения на валютные операции для местных предпринимателей, занимающихся импортом товаров в Туркменистан. Данные меры привели к росту коррупции и удорожанию цен на продукты питания и товары народного потребления.