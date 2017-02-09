Дашогуз: Билетная мафия по-прежнему бессмертна?

Покупка авиабилетов в Дашогузе осталась такой же проблематичной, какой она была много лет назад. В этом на собственном опыте убедился уроженец этого города, недавно гостивший у своих родственников, а теперь постоянно проживающий в России. Его сообщение, поступившее в редакцию АНТ по каналу обратной связи, мы решили изложить с небольшой редакторской правкой:

«Столько произошло в Дашогузе позитивных перемен, а вот с авиабилетами ничего не изменилось. Как раньше сложно было купить билет в Ашхабад, так оно и по сей день, несмотря на переезд агентства в другое место. Люди по-прежнему вынуждены приходить рано утром, за несколько часов до открытия, мерзнуть на улице и ждать, когда откроются двери, и можно будет занять очередь у касс. Что интересно: агентство открывается в 8 часов, а к 10 кассиры объявляют, что билетов уже нет! Продажа осуществляется за 15 дней до вылета, на более ранний срок билеты вообще нереально купить».

С понедельника по среду, включительно, из Дашогуза в Ашхабад выполняются три рейса, а с четверга по воскресенье – четыре. Лайнер Боинг-717 берет на борт примерно 120 пассажиров. Иногда этот маршрут обслуживает еще больший по вместимости самолет — Боинг-737. Таким образом, в зависимости от дня недели, на который открыта продажа, можно купить от 360 до 480 билетов, без учета брони для различных инстанций, вроде хякимлика, прокуратуры, МНБ и других.

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По информации источников АНТ в государственной национальной службе «Туркменховаёллары» («Туркменские авиалинии»), с 15 апреля с 2015-04-16По информации источников АНТ в государственной национальной службе «Туркменховаёллары» («Туркменские авиалинии»), с 15 апреля с

«Как могут кассиры за какие-то 2 часа работы распродать такое количество авиабилетов?!» — удивляется автор сообщения, также отстоявший в очереди с раннего утра. И далее он раскрывает секреты «высокой производительности» кассиров агентства воздушных сообщений.

«Оказывается, до какого-то времени продается лишь часть авиабилетов, остальные места в самолете кассиры оставляют для своих знакомых, для тех, кто готов заплатить за билет, что называется, «с шапкой». Так же поступили и мои родственники, когда я вернулся домой ни с чем».

Люди со связями достают ту самую бронь на билет, которая за сутки до выполнения рейса осталась невыбранной. Что остается делать людям, у которых нет ни связей, ни возможности переплатить за и без того недешевые авиабилеты — 70 манатов ($10-20, в зависимости от курса) в одну лишь сторону?

«Они отправляются на железнодорожный вокзал, чтобы купить билет на поезд. Но и там свои правила и особенности продажи проездных документов. Ситуация находится под контролем билетной мафии, которую «крышуют» сотрудники линейного отдела полиции на транспорте. Грозные на вид, они вроде бы следят за порядком в очереди и на самом вокзале, а на самом деле ищут и находят в зале клиентов, готовых оплатить их услуги по приобретению билета на поезд», — говорится в сообщении.

Те, кого и на вокзале постигла неудача, едут в столицу на автобусе, заполненном до отказа. Правда, машины комфортабельные, теплые, довольно мягкие, но и на таком автобусе за 9-10-часовую поездку можно сильно утомиться. И все равно это лучше и, главное, безопаснее, нежели на такси. Автобус предпочитают также и те, кто решил сэкономить на самолете, потому как цена на него в два раза дешевле, то есть 30 манатов. В сравнении с поездом, автобус прибывает до места в два раза быстрее. В день выполняется всего один рейс. В вечернее время трассу Дашогуз-Ашхабад закрывают для всех видов транспорта в целях предотвращения ДТП. Однако шлагбаум можно поднять за взятку полицейским на посту «Малъяб». Этим часто пользуются водители-частники.

В годы правления Сапармурата Ниязова цены на авиабилеты субсидировались государством. Так, билет по маршруту Дашогуз-Ашхабад-Дашогуз по рыночному курсу валют стоил всего два доллара. Однако за такие деньги купить его было практически невозможно. Нужно было иметь связи, либо обращаться к неофициальным посредникам, дежурившим у агентств, и приобретать билет с переплатой в 10-20 раз.

Вскоре после прихода к власти Г. Бердымухамедова цены на авиабилеты, как на местные направления, так и на международные, были приближены к мировым. В течение последующих лет они не раз менялись в сторону увеличения. Эти меры были восприняты населением, в целом, положительно, так как за билеты ранее все равно приходилось переплачивать, но зато теперь их можно было купить без проблем, хоть на сегодня.

цены на авиабилеты, как на местные направления, так и на международные, были приближены к мировым. В течение последующих лет они не раз менялись в сторону увеличения. Эти меры были восприняты населением, в целом, положительно, так как за билеты ранее все равно приходилось переплачивать, но зато теперь их можно было купить без проблем, хоть на сегодня. Нынешний билетный кризис люди связывают с обесцениванием национальной валюты. Хотя банковский курс валют устойчив и не меняется вот уже два года, на рынке манат обесценился в два раза. Билет «туда и обратно» по рыночному курсу выходит 20 долларов, а по банковскому — $40.

Наблюдатели считают, что для решения проблемы властям необходимо вновь поднимать цены на авиабилеты внутри страны и приближать официальный курс доллара к его рыночному эквиваленту. Помимо этого, единственному авиаперевозчику внутри Туркменистана необходимо внедрить систему покупки билетов через интернет, как это происходит в цивилизованном мире, тогда взятки давать будет некому – не компьютеру же. Наконец, властям следует демонополизировать рынок авиаперевозок и способствовать образованию частных авиаперевозчиков внутри страны. К примеру, в Кыргызстане из Бишкека в Ош и обратно можно добраться четырьмя местными авиакомпаниями за $30-50.