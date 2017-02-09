Дашогуз: Билетная мафия по-прежнему бессмертна?

Покупка авиабилетов в Дашогузе осталась такой же проблематичной, какой она была много лет назад. В этом на собственном опыте убедился уроженец этого города, недавно гостивший у своих родственников, а теперь постоянно проживающий в России. Его сообщение, поступившее в редакцию АНТ по каналу обратной связи, мы решили изложить с небольшой редакторской правкой:
«Столько произошло в Дашогузе позитивных перемен, а вот с авиабилетами ничего не изменилось. Как раньше сложно было купить билет в Ашхабад, так оно и по сей день, несмотря на переезд агентства в другое место. Люди по-прежнему вынуждены приходить рано утром, за несколько часов до открытия, мерзнуть на улице и ждать, когда откроются двери, и можно будет занять очередь у касс. Что интересно: агентство открывается в 8 часов, а к 10 кассиры объявляют, что билетов уже нет! Продажа осуществляется за 15 дней до вылета, на более ранний срок билеты вообще нереально купить».
С понедельника по среду, включительно, из Дашогуза в Ашхабад выполняются три рейса, а с четверга по воскресенье – четыре. Лайнер Боинг-717 берет на борт примерно 120 пассажиров. Иногда этот маршрут обслуживает еще больший по вместимости самолет — Боинг-737. Таким образом, в зависимости от дня недели, на который открыта продажа, можно купить от 360 до 480 билетов, без учета брони для различных инстанций, вроде хякимлика, прокуратуры, МНБ и других.
«Туркменские авиалинии» повысили цены на внутренние рейсы
По информации источников АНТ в государственной национальной службе «Туркменховаёллары» («Туркменские авиалинии»), с 15 апреля с
«Как могут кассиры за какие-то 2 часа работы распродать такое количество авиабилетов?!» — удивляется автор сообщения, также отстоявший в очереди с раннего утра. И далее он раскрывает секреты «высокой производительности» кассиров агентства воздушных сообщений.
«Оказывается, до какого-то времени продается лишь часть авиабилетов, остальные места в самолете кассиры оставляют для своих знакомых, для тех, кто готов заплатить за билет, что называется, «с шапкой». Так же поступили и мои родственники, когда я вернулся домой ни с чем».
Люди со связями достают ту самую бронь на билет, которая за сутки до выполнения рейса осталась невыбранной. Что остается делать людям, у которых нет ни связей, ни возможности переплатить за и без того недешевые авиабилеты — 70 манатов ($10-20, в зависимости от курса) в одну лишь сторону?
«Они отправляются на железнодорожный вокзал, чтобы купить билет на поезд. Но и там свои правила и особенности продажи проездных документов. Ситуация находится под контролем билетной мафии, которую «крышуют» сотрудники линейного отдела полиции на транспорте. Грозные на вид, они вроде бы следят за порядком в очереди и на самом вокзале, а на самом деле ищут и находят в зале клиентов, готовых оплатить их услуги по приобретению билета на поезд», — говорится в сообщении.
Те, кого и на вокзале постигла неудача, едут в столицу на автобусе, заполненном до отказа. Правда, машины комфортабельные, теплые, довольно мягкие, но и на таком автобусе за 9-10-часовую поездку можно сильно утомиться. И все равно это лучше и, главное, безопаснее, нежели на такси. Автобус предпочитают также и те, кто решил сэкономить на самолете, потому как цена на него в два раза дешевле, то есть 30 манатов. В сравнении с поездом, автобус прибывает до места в два раза быстрее. В день выполняется всего один рейс. В вечернее время трассу Дашогуз-Ашхабад закрывают для всех видов транспорта в целях предотвращения ДТП. Однако шлагбаум можно поднять за взятку полицейским на посту «Малъяб». Этим часто пользуются водители-частники.
- В годы правления Сапармурата Ниязова цены на авиабилеты субсидировались государством. Так, билет по маршруту Дашогуз-Ашхабад-Дашогуз по рыночному курсу валют стоил всего два доллара. Однако за такие деньги купить его было практически невозможно. Нужно было иметь связи, либо обращаться к неофициальным посредникам, дежурившим у агентств, и приобретать билет с переплатой в 10-20 раз.
- Вскоре после прихода к власти Г. Бердымухамедова цены на авиабилеты, как на местные направления, так и на международные, были приближены к мировым. В течение последующих лет они не раз менялись в сторону увеличения. Эти меры были восприняты населением, в целом, положительно, так как за билеты ранее все равно приходилось переплачивать, но зато теперь их можно было купить без проблем, хоть на сегодня.
- Нынешний билетный кризис люди связывают с обесцениванием национальной валюты. Хотя банковский курс валют устойчив и не меняется вот уже два года, на рынке манат обесценился в два раза. Билет «туда и обратно» по рыночному курсу выходит 20 долларов, а по банковскому — $40.
- Наблюдатели считают, что для решения проблемы властям необходимо вновь поднимать цены на авиабилеты внутри страны и приближать официальный курс доллара к его рыночному эквиваленту. Помимо этого, единственному авиаперевозчику внутри Туркменистана необходимо внедрить систему покупки билетов через интернет, как это происходит в цивилизованном мире, тогда взятки давать будет некому – не компьютеру же. Наконец, властям следует демонополизировать рынок авиаперевозок и способствовать образованию частных авиаперевозчиков внутри страны. К примеру, в Кыргызстане из Бишкека в Ош и обратно можно добраться четырьмя местными авиакомпаниями за $30-50.
3 комментария к записи «Дашогуз: Билетная мафия по-прежнему бессмертна?»
Внутри страны проблемы с авиабилетами и ж/д билетами не только в Дашогузе, но и практически в любом аэропорту, кроме Ашгабата. Мы всегда покупали друзьям и сотрудникам билеты через Ашгабатскую авиа кассу, т.к. в велаятах купить билеты можно только по блату. Проверьте, хоть сейчас, любую авиа кассу в велаятах. Но «Туркенховаёллары» это настоящая клоака даже на международных направлениях. Прошлым августом билетов в Москву в кассах Ашгабата не было. Говорили, что до декабря всё распродано, приходите на досадку, всё равно с рейсов много людей снимают. Но я, находясь в тот момент в подмосковье, обратился в ближайшую авиа кассу и приобрел билеты на рейс «Туркменховаёллары» из Ашгабата в Москву за 12 800 рублей с вылетом из Ашгабата через три дня. Так что не цены надо повышать, а уровень развития власти надо повышать!
ЗА РОЗИНУ обычно выделяют опредленное количество билетов той или иной компании которая торгует билетами или же это компания выкупает билеты
Так если вы зайдете в интернет сайт «кайак» то вы увидете что разные компании продают билеты по разным ценам
Приходится решать через какую компанию купить
Какая компания более надежна
Поэтому нет ничего удивительного что в Москве вы смогли купить билеты а Ашхабаде билетов не было
И раньше было,сейчас ещё хуже стало , it is more bad.because many people haven’t the money.