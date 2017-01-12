Раковая опухоль туркменской медицины, или Почему при президенте-враче здравоохранение дошло «до ручки» 

Информация, которая публикуется ниже, получена АНТ по каналу обратной связи.

В середине лета прошлого года от рака умерла моя близкая родственница. Вспоминая ее болезнь и ежедневную борьбу за жизнь, пытаюсь ответить на множество недоуменных вопросов и не могу найти ответы. Интересно, в курсе ли этих вопросов наш президент – врач по своей основной профессии и которому в кратчайшие сроки удалось почти полностью искоренить употребление наркотиков среди населения страны? Попробуем разобраться.

Не нужно быть экспертом, а просто наблюдательным человеком, чтобы понять — заболеваемость раком в нашей стране увеличивается с каждым годом. Особенно много онкологических больных среди женщин, тут первое место держат рак молочной железы и рак женских органов. Женщины детородного возраста и пожилые жительницы наших городов и сел часто умирают по причине диагностики заболевания на поздней стадии. При этом в развитых странах рак молочной железы, диагностированный на первой-второй стадии, успешно излечивается. Для этого всего лишь нужна хорошо организованная профилактика, как это делается в той же Европе. Там женщин определенных возрастных групп, особенно подверженных РМЖ, приглашают личным письмом на ежегодное обследование. Лаборатории на колесах со специальным оборудованием перемещаются из региона в регион, проводя диагностику женского населения. Если бы туркменское здравоохранение занялось такой вот профилактикой, то рака среди женщин значительно поубавилось. Впрочем, статистика в онкологии, если и ведется, то недоступна для населения.

Летом 2009 года в Ашхабаде был сдан в эксплуатацию научно-клинический центр онкологии. Звучит красиво, особенно первая его часть — «научно-». И здание шикарное — 12 этажей, расположенное в непосредственной близости от предгорий Копетдага. И что в итоге?

Ни о каких новых методах лечения речь не идет, несмотря на громкое название клиники. Возможно, поэтому онкобольные живут не более двух лет после постановки диагноза. Больного переводят в разряд обреченных и списывают с врачебного своего контроля. Именно так случилось и с моей родственницей. Последние месяцы жизни ею никто не интересовался, а на просьбы о помощи звучал один ответ: лечения нет. Больной мучается, страдает, вместе с ним страдают и члены семьи, но они не в состоянии ничем помочь родному человеку, при этом паллиативная помощь в Туркменистане в виде хосписа или профессионального ухода за тяжелым больным отсутствует.

В центре онкологии, как и в онкобольницах в велаятских центрах, конечно же, назначают химиотерапию, но узнать о качестве препаратов, входящих в ее протоколы, поинтересоваться их сроком годности не представляется возможным. Более того, препараты, входящие в протокол химиотерапии и назначаемые пациентам стационара бесплатно, преподносятся врачами как «гуманитарная помощь». Люди по-своему понимают этот намек и выкладывают врачам немалые суммы за лечение этой «гуманитаркой».

12-этажное здание онкоцентра рассчитано всего на 200 человек — именно столько больных могут одновременно находиться в стационаре. Больных же, нуждающихся в госпитализации, в разы больше. Кроме того, немало людей приезжает в центр онкологии для разного рода обследований и УЗИ. Чтобы не стоять в многочасовых очередях, больные вынуждены платить. В итоге онкологический больной и его лечение обходятся семье очень дорого.

Пока болела моя родственница, пришлось покупать лекарства и препараты и при этом наблюдать, как работают наши аптеки. Больных часто вынуждают приобретать дорогостоящие препараты, в которых они не только не нуждаются, но зачастую представляют реальную угрозу для жизни человека. Поэтому нередко люди, не доверяя туркменским врачам и фармацевтам, ищут лечение в интернете. Они заходят на полезные, с их точки зрения, сайты, вписывают туда свои симптомы и находят подходящие способы лечения и лекарства. А если еще зайти на сайт конкретной клиники, то можно получить бесплатную консультацию специалиста.

Что касается фармацевтических фирм в Туркменистане, то последнее время они весьма слаженно работают с терапевтами поликлиник и больниц, сбывая последним некоторые сомнительные фармакологические препараты. Взамен же не только доплачивают докторам за эти услуги, но и оплачивают врачам поездки за рубеж, на международные конференции. Причем, тем из них, кто вообще не владеет иностранными языками. В частном разговоре один из докторов признался, что подобного рода поездки наши врачи иначе, как чисто развлекательные, и не воспринимают. Они не присутствуют и не выступают на конференциях и не слушают своих зарубежных коллег, не учатся у них, не перенимают то новое, что привозят участники конференций из других стран. Да и как слушать и учиться, если не знаешь ни английского, ни немецкого, ни, скажем, турецкого?

Задаюсь вопросом: почему в Туркменистане такая высокая смертность, в то время как в соседнем Иране, даже в провинциальной больнице, куда массово выезжают на лечение жители Туркменистана, результаты лечения при аналогичных заболеваниях совершенно иные? Почему иранские доктора и врачи других зарубежных клиник, консультируя пациентов из Туркменистана, удивляются неквалифицированному и нелогичному подходу туркменских медиков в лечении больных? В этом еще одна причина распространенности онкозаболеваний, а именно безграмотность врачей, неправильная или несвоевременная постановка диагноза и, соответственно, дальнейшее лечение.

Мои знакомые привезли в госпиталь иранского Мешхеда свою больную невестку. Женщина уже практически не вставала. Дома ее лечили от рака, она прошла несколько курсов химиотерапии. Каково же было удивление ее близких, когда иранские медики сообщили им об отсутствии у женщины рака! Из Ирана, после проведенного там восстановления, «онкологическая» больная вернулась на своих ногах. И подобных ошибок, совершаемых нашими врачами в ту или иную сторону, немало.

Отдельная тема скорой помощи. Без денег вас не повезут в госпиталь, как бы плохо вам не было, не подключат к кислороду, если вдруг начнете задыхаться. Коррупцией пронизана вся туркменская медицина, от поликлиник и скорой помощи до стационаров. В том же международном центре травматологии, так же как и онкоцентр, оснащенном самым современным оборудованием, экстренным пациентам с острой болью не введут обезболивающий препарат, не наложат гипс, пока не «подмажешь».

Можно много приводить примеров, называть конкретные клиники и фамилии врачей. Но ничего не изменится до тех пор, пока в здравоохранении будет существовать такое позорное явление, как коррупция. И многомиллионные финансовые вложения в строительство суперсовременных по своей оснащенности медицинских центров по всей стране не принесут здоровья нации, а, наоборот, и дальше будут подрывать авторитет туркменской медицины.

И последнее. Несмотря на имеющиеся в стране службы контроля над качеством продуктов, работают они лишь формально. Содержание нитратов, нитритов и других ядохимикатов в привозимых и местных фруктах и овощах не поставлено на нужный контроль. Все это плюс загазованность окружающей среды выхлопами старых автомобилей, пыле-солевые осадки, принесенные ветрами с высохшего дна Аральского моря, низкого качества питьевая вода, особенно в северном и западном регионах страны, наконец, постоянный стресс в каждодневном поиске возможности жить и выживать приводят жителей раньше времени на кладбище.

Создается впечатление, что в Туркменистане намеренно сокращают и без того невысокую численность населения…