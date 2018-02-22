Туркменистан: Женщинам-водителям не продлевают их удостоверения

В начале января с.г. АНТ сообщали о запрете с середины декабря 2016 года женщинам садиться за руль автомобиля. При этом неважно, есть у них водительские права или нет. С тех пор приходят сообщения о деталях происходящего.

«На днях у меня заканчивается 10-летний срок удостоверения на управление автомобилем, и я, собрав все необходимые документы, в том числе медицинскую справку, пришла в соответствующий отдел Госавтоинспекции. Там у меня ничего не взяли, даже не взглянули на мои бумаги, только сказали: мы женщинам не продлеваем, у нас указание, — написала ашхабадская жительница с большим стажем вождения.

Женщина попыталось выяснить, на каком основании наложен запрет, на что получила ответ: устное распоряжение. Чье распоряжение – в службе дорожной полиции уточнять не стали.

«Я не верила, что такое возможно, — продолжает автор, — потому что читала у вас на сайте, что якобы женщин за рулем останавливают, а их машины увозят на спецстоянку. Со мной такого не случалось, и я была уверена, что без проблем продлю свои права, а оказалось, что все правда…»

Другие источники сообщают, что пытались обращаться к юристам, адвокатам, но те отказываются брать эти дела, мотивируя тем, что не хотят связываться с властями и иметь проблемы. При этом некоторые из них готовы помочь в грамотном оформлении заявления в прокуратуру или суд, но не больше.

Несмотря на то, что врачи в поликлиниках знают о запрете женщинам водить автомобиль, они, тем не менее, не предупреждают их об этом и выдают необходимую справку для ГАИ. Осмотр врачей и готовая справка стоит 26 манатов, но за 150 манатов по кабинетам можно и не ходить – справку сделают за час. Об этом сообщили источники из Мары и Туркменабада.

Все авторы сообщений возмущены тем произволом, который позволяют себе официальные власти, а также дискриминацией по половому признаку.

«Никакого закона, запрещающего женщинам водить автомобиль, нет, но власти что хотят, то и делают!», — подытоживают возмущенные граждане.