В Ашхабаде снесено здание «Сенагат» банка

В столице Туркменистана под снос попало здание одного из старейших коммерческих банков страны — «Сенагат», что находилось на проспекте Сапармурата Туркменбаши. Высотное сооружение снесено полностью, сообщает источник АНТ в Ашхабаде.

В середине февраля 2018 года стало известно, что французская строительная компания «Буиг» получила контракт на возведение новых зданий двух банков страны – «Туркменбаши» и «Сенагат». Они будут построены на проспекте Чандыбил.

О предстоящем сносе здания «Сенагат» банка слухи ходили уже давно. После закрытия в 2016 году торгового центра «Йимпаш» поговаривали, что весь квадрат улиц им. Ататюрка, им. Огузхана, проспекта Туркменбаши и улицы им. Г. Эзизова будет снесен, а на его месте соорудят многоуровневую автомобильную парковку для обслуживания посетителей Азиады.

Однако Азиатские игры состоялись в прошлом году, поэтому зачем понадобилось сносить относительно новое здание банка (ему, по данным АНТ, около 20 лет), неизвестно. Источники говорят, что под снос пойдет и ТЦ «Йимпаш».

Новое здание «Санагат» банка должно быть по плану сдано в эксплуатацию в сентябре 2019 года.