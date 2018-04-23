Ашхабадские магазины снимают тонировку

Магазины в столице Туркменистана, окна которых по распоряжению местных властей два месяца назад их владельцы затонировали, обрели прежний вид.

На фото, присланном источником АНТ в Ашхабаде, запечатлен супермаркет по проспекту Махтумкули, недалеко от цирка. Его владельцы сняли тонировку 16 апреля. Хозяева всех других магазинов по этому проспекту также убрали пленки с окон. Данное распоряжение вновь исходит от столичной администрации. Разрешат ли власти рекламные вывески, которые также предписали снять в феврале, пока не известно.

«Не удивлюсь, если спустя некоторое время владельцев вновь заставят затемнить свои окна», — сообщил источник. Он добавил, что в среднем каждый владелец магазина потратил на тонировку около 1000 манатов (около $80).

Это уже не первая волна маскировки окон в Ашхабаде. Летом 2016 года проспект Махтумкули был признан местными властями «протокольным», все окна жилых домов были затемнены, некоторые просто закрашены черной краской. Понятие «протокольные улицы» в туркменском законодательстве отсутствует.

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