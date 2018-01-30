Трагедия под куполом ашхабадского цирка унесла жизнь молодого артиста

Вчера из Ашхабада поступило сообщение о трагической смерти одаренного туркменского воздушного гимнаста труппы национальных цирковых игр «Гундогар йылдызлары» (Звезды Востока) Государственного цирка Туркменистана Парахата Оразлыева.

По словам очевидцев, трагедия произошла на арене во время очередного представления на глазах многочисленных зрителей. Во время выполнения опасного трюка на матерчатых полотнах, который не предусматривал дополнительную страховку, под куполом цирка произошел разрыв петли. С большой высоты Парахат сорвался вниз и разбился насмерть.

Справка АНТ: Парахат Оразлыев родился 3 августа 1988 года. В этом году ему исполнилось бы 30 лет. П. Оразлыев – мастер спорта по спортивной гимнастике. В интервью туркменским СМИ он рассказывал, что с детства совмещал занятия спортом с танцами и на протяжении 10 лет выступал в ансамбле народной артистки Туркменистана Джемал Сапаровой. Парахат — выпускник отделения эстрадно-цирковых игр Туркменского государственного института культуры.

В 2016 году П. Оразлыев в числе других представлял Туркменистан на вторых Всемирных играх кочевников в г. Чолпон-Ата (Кыргызстан). В октябре 2017 года талантливый артист в составе группы цирковых исполнителей из Туркменистана участвовал на Международном фестивале циркового искусства «Эхо Азии» в Астане (Казахстан), где получил «золото» за исполнение циркового номера «Ремни». В преддверии праздника независимости Туркменистана Парахат Оразлыев от имени президента был удостоен золотой цепочки и денежной премии.

У Парахата остались жена и трехлетний сын. В память о нем его коллеги опубликовали короткий видео ролик.

Редакция АНТ от имени своих читателей и всех поклонников таланта молодого артиста выражает глубокое соболезнование его родным и близким.

