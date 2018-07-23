Спецслужбы пресекли недовольство граждан на рынке Абадана

Примерно две недели назад в Абадане – новообразованном районе Ашхабада, на местном базаре произошел несанкционированный бунт. Покупатели ожидали привоза куриных окорочков. Недовольство возникло, когда началась продажа.

«Окорочка поступают в государственную торговлю, — рассказал АНТ житель Абадана, — и цена их установлена на уровне 14 манатов. Но в этот раз партия мяса миновала государственный магазин и оказалась на прилавках частников по цене 25 манатов за килограмм, то есть почти вдвое выше государственной. Это обстоятельство и вызвало недовольный ропот в толпе, который затем вылился в настоящий бунт».

Очевидцы рассказали, что люди стали громко возмущаться, пытаться прорваться в магазин. Слышались недовольные высказывания о безудержном росте цен и обнищании населения, отсутствии работы. В толпе стали выкрикивать резкие слова критики в адрес Гурбангулы Бердымухамедова и проводимой им политики. Дескать, он довел страну до такого. Все это действие продолжалось минут 20. Неожиданно со всех сторон толпу окружили мужчины в гражданской одежде и повалили на землю наиболее активных, по их разумению, подстрекателей.

Завязалась борьба, перешедшая в избиение нескольких человек, которых затем скрутили и поволокли к подоспевшему спецтранспорту. Остальные участники бунта бросились врассыпную. Когда остались лишь зеваки и случайные прохожие, кто-то из людей в штатском громко спросил, озираясь вокруг, мол, еще недовольные есть? После этого работники исчезли так же быстро, как и появились.

Сколько людей было задержано и какова их участь — неизвестно.

В Туркменистане в связи со скачками рыночного курса доллара наблюдается рост цен на продукты питания. Это касается не только импортных товаров, завозимых в страну в твердой валюте, но и отечественной продукции. Власти заставляют продавцов сбивать цены, устраивая рейды, проверки и даже физически неся дежурство перед торговыми прилавками. Так, например, в Туркменбаши перед каждой точкой продажи мяса стоят люди в черных костюмах. Говядина там стоит 18 манатов, а в Мары, где контроль не постоянный, – 25 манатов. В торговом центре «Белент» килограмм говядины вообще стоит 28 манатов.

Частники говорят, что вынуждены подчиняться требованиям, иначе торговую точку закроют.