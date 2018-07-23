Спецслужбы пресекли недовольство граждан на рынке Абадана

Примерно две недели назад в Абадане – новообразованном районе Ашхабада, на местном базаре произошел несанкционированный бунт. Покупатели ожидали привоза куриных окорочков. Недовольство возникло, когда началась продажа.
«Окорочка поступают в государственную торговлю, — рассказал АНТ житель Абадана, — и цена их установлена на уровне 14 манатов. Но в этот раз партия мяса миновала государственный магазин и оказалась на прилавках частников по цене 25 манатов за килограмм, то есть почти вдвое выше государственной. Это обстоятельство и вызвало недовольный ропот в толпе, который затем вылился в настоящий бунт».
Очевидцы рассказали, что люди стали громко возмущаться, пытаться прорваться в магазин. Слышались недовольные высказывания о безудержном росте цен и обнищании населения, отсутствии работы. В толпе стали выкрикивать резкие слова критики в адрес Гурбангулы Бердымухамедова и проводимой им политики. Дескать, он довел страну до такого. Все это действие продолжалось минут 20. Неожиданно со всех сторон толпу окружили мужчины в гражданской одежде и повалили на землю наиболее активных, по их разумению, подстрекателей.
Завязалась борьба, перешедшая в избиение нескольких человек, которых затем скрутили и поволокли к подоспевшему спецтранспорту. Остальные участники бунта бросились врассыпную. Когда остались лишь зеваки и случайные прохожие, кто-то из людей в штатском громко спросил, озираясь вокруг, мол, еще недовольные есть? После этого работники исчезли так же быстро, как и появились.
Сколько людей было задержано и какова их участь — неизвестно.
В Туркменистане в связи со скачками рыночного курса доллара наблюдается рост цен на продукты питания. Это касается не только импортных товаров, завозимых в страну в твердой валюте, но и отечественной продукции. Власти заставляют продавцов сбивать цены, устраивая рейды, проверки и даже физически неся дежурство перед торговыми прилавками. Так, например, в Туркменбаши перед каждой точкой продажи мяса стоят люди в черных костюмах. Говядина там стоит 18 манатов, а в Мары, где контроль не постоянный, – 25 манатов. В торговом центре «Белент» килограмм говядины вообще стоит 28 манатов.
Частники говорят, что вынуждены подчиняться требованиям, иначе торговую точку закроют.
10 комментариев к записи «Спецслужбы пресекли недовольство граждан на рынке Абадана»
Вот именно в рассыпную как крысы ! Нужно было толпой их затоптать .
Ничего, скоро будут отлавливать этих «людей в черных костюмах» и линчевать их толпами прямо на фонарях.
бей зверей — клоунских гётберенов!!
Такие вещи обычно с окраин и начинаются. Но удивляет цена на окорочка. Их себестоимость составляет не более 4,5 манат с доставкой в Туркменистан. И это уже с учетом прибыли. Продает их исключительно Минторг, на который завозит эти самые окорочка зять Президента Назар. И ему же и его халопам производится конвертация. Крыса нажраться никак не может. И в следующий раз нужно резать тех кто в штатском подходит. Одного удара хватает каждому кто больше всех наезжает, что бы остальные разбежались.
И правильно сделали… К сожалению, здесь все не так. Ссыкло Янукович, что в первый раз после объявления результатов в ноябре 2004-го, когда уже имел полномочия, что во второй раз — в феврале 2014-го — так и не решился по-настоящему жестоко разогнать толпу. с оружием и неминуемыми тысячами жертв. Теперь народ расхлебывает — тотальная коррупция, воровство и война на Донбассе, которой уже 4 года…
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Правильно что устроили бунт,сколько можно терпеть это.Берды Мухамед обнаглел вместе со своими родственниками,что хотим то и тварим.Народ давайте поможем найти тех кого забрала полиция и недадим их в обиду.
Наконец то хоть какие то хорошие новости. Бунт — это хорошо, то что высказывали недовольство ГБ -ещё лучше. Единственный минус, надо было сплотиться и набить морду слугам ГБ, а не разбегаться.
Как всегда, подтасованная публикация.
Не пробовали информаторам задать вопрос. Люди что давятся за окорочка по стоимости кг говядины? Согласитесь нет логики.
Это как бы народ игнорировал кунжутное масло в пользу хлопкового.
Ты ***нулся, друг. Мясо в Ашхабаде стоит 20-24 маната, а ляшки 14 манат. С матиматикой х**во?