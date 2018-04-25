В Мары курс доллара поднялся до 20 манатов, в Ашхабаде — 18

В Мары курс американской валюты на «черном рынке» 25 апреля поднялся до 20 манатов. В Ашхабаде доллар покупают по 18 манатов. Продажи валюты нет. Официальный курс доллара остается на отметке 3.5 маната.

Столичные предприниматели сообщают, что Центробанк вновь приостановил конвертацию валют и даже не принимает документы.