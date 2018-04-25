В Мары курс американской валюты на «черном рынке» 25 апреля поднялся до 20 манатов. В Ашхабаде доллар покупают по 18 манатов. Продажи валюты нет. Официальный курс доллара остается на отметке 3.5 маната.
Столичные предприниматели сообщают, что Центробанк вновь приостановил конвертацию валют и даже не принимает документы.
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3 комментария к записи «В Мары курс доллара поднялся до 20 манатов, в Ашхабаде — 18»
Не стоит обращать внимание на курс $ у спекулянтов, это кучка аферистов, и их нужно привлекать по всей строгости УК Туркменистана.
Ты просто дурак . А на кого обращать внимание на Центробанк , который их ни хрена не продает. Слушай когда такие как ты троли сдохнут. Что бы сдох . что бы твои дети умерли у тебя на глазах . за твои дела и то что ты делаешь холуй семейки.
A mozhet nujno dat lyudyam dostup k valyute i tem samym ischeznet cherniy rynok ? Chto na eto otvetish MNBshnik ?