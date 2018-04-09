Ашхабад: ТЦ «Йимпаш» обнесен забором. Скорее всего, его снесут

Популярный некогда торговый центр «Йимпаш» в столице Туркменистана и относящийся к нему бизнес-центр, похоже, окончательно подготовлены к сносу. Об этом свидетельствуют фотографии, присланные в редакцию АНТ источниками внутри страны. Вся территория обнесена забором, а это – первый признак того, что скоро туда прибудут экскаваторы и бульдозеры.

«Йимпаш» был закрыт и полностью освобожден еще в конце 2016 года. Причина – здание не вписывалось в архитектурный облик Ашхабада, как, очевидно, и другое, рядом стоящее, – коммерческий банк «Сенагат», снесенный в марте нынешнего года.

Как утверждают осведомленные источники, работавшие в разное время в торговом центре, здание на 2/3 принадлежит турецким владельцам и на 1/3 — иранским бизнесменам. В аренду у Туркменистана была взята только земля. Окончание контракта на аренду приходилось не раньше, чем на 2025 год. Тем не менее, в нарушение подписанного документа, власти Туркменистана здание все-таки сносят.

«Очевидно, за год с лишним с момента закрытия владельцы торгового и бизнес-центра не смогли найти с властями общий язык и по-хорошему договориться, но также не согласились и на “отжатие” бизнеса, — предполагает бывший работник ТЦ «Йимпаш».

За последний год с небольшим это уже не первый успешный торговый центр, закрывшийся по непонятным причинам в короткие сроки. В феврале прошлого года в Ашхабаде прекратил существование еще один популярный супермаркет «А-Маркет». Закрытию предшествовал арест владельца заведения Довлетмурада Атаева. Его и группу других людей, среди которых были бизнесмены (всего около 30 человек), обвинили в религиозном экстремизме, организации преступной группы и других тяжких преступлениях. Спустя месяц, как сообщило Радио «Азатлык», супермаркет сменил вывеску (и хозяина) и открылся под новым названием «Рухубелент» [«Высокодуховный»].

Государственные СМИ утверждают, что в Туркменистане существует благоприятный инвестиционный климат, власти страны гарантируют поддержку предпринимательству, а также растет интерес зарубежных деловых кругов к расширению партнёрства.

Правда, о том, насколько этот климат благоприятен, могут сказать лишь те, кто работал в Туркменистане, к примеру, сотрудники российской компании сотовой связи МТС. Контракт с ней был расторгнут туркменами еще до истечения срока лицензии, так что россиянам пришлось, не дожидаясь конца, убраться восвояси. Немало и других примеров, когда туркменской стороной нарушались договорные обязательства, ставившие их деловых партнеров в неожиданное и невыгодное положение.

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