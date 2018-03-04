Ашхабад: Новые сносы жилых домов (Фото)

Власти столицы Туркменистана приступили к очередной волне сноса жилых домов на северо-западе Ашхабада, расположенных между микрорайоном Кеши и районом троллейбусного парка. Местным жителям позволено самостоятельно разобрать свои дома и продать строительные материалы — кирпичи, перекрытия, шифер и пр. Крайний срок – 15 марта.

Снос домов происходит вдоль проспекта Махтумкули, на участке между улицами Тегеранской и Таслама – как раз там, где будут возведены объекты 16-й очереди застройки столицы, утвержденной президентом на заседании кабинета министров 2 марта. В воскресенье, 4 марта, весь участок вдоль этого проспекта обнесли забором.

Около полутора десятков построек (радио Азатлык сообщало о сотне домов) ближе к проспекту были снесены еще осенью прошлого года. Сейчас идет снос второй линии, но местные жители говорят, что волна коснется всего нижнего Кеши и района троллейбусного парка.

Местным жителям обещали квартиры в микрорайоне «Мир», однако в данный момент свободного жилья в наличии нет.

«Нам сказали пока переезжать к родственникам или снимать квартиру за свой счет, но даже в будущем взамен нашего 4-комнатного дома дадут только 2-комнатную квартиру, а если хотим жилплощадь больше – то только с доплатой», — сказал в беседе с АНТ местный житель.

В марте-сентябре 2015 года, в рамках благоустройства Ашхабада к Азиатским играм, был снесен район Гажа, а также поселок Чоганлы. По подсчетам «Международной амнистии», в Чоганлы своих домов лишились около 50 тысяч человек. АНТ подробно сообщали о сносах в поселке.

В результате новой волны сносов, по мнению местных наблюдателей, без крова останутся порядка пяти тысяч человек.

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