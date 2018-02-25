В ашхабадских магазинах затемняют окна, снимают вывески

25.02.2018 в рубрике Главное, Общество. Метки: 176

Владельцев частных магазинов в столице Туркменистана обязали затемнить окна, а также снять рекламные вывески. Комиссии, в состав которых входят представители районных хякимликов, санэпидемстанции и полиции, в первую очередь, обходят торговые точки, расположенные на центральных улицах города.

О причинах снятия вывесок и требовании затемнения окон не говорят, ссылаясь на некое указание сверху. На фото, присланном источником, запечатлено кафе «Алтын Ачар» (бывшее кафе «Сластёна») по проспекту Махтумкули до и после затемнения окон.

Это уже не первая волна маскировки окон. Летом 2016 года проспект Махтумкули был признал местными властями «протокольным», все окна жилых домов были затемнены. Сейчас власти вплотную занялись торговыми точками. На фото ниже — бывший государственный магазин «Элван» по улице Просвещения (пересекает проспект Махтумкули), который также подвергся тонированию окон и удалению с фасада рекламных вывесок.

Напомним, понятие «протокольные улицы» в туркменском законодательстве отсутствует.

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