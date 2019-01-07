Туркменистан: Улетающих за рубеж пассажиров заставляют раскошелиться

В середине декабря прошлого года в ашхабадском аэропорту ввели новшество. Отныне при регистрации на рейс у пассажиров, по крайней мере, вылетающих в города Индии, требуют ксерокопии визы и приглашения.

С новым правилом люди сталкиваются непосредственно в аэропорту, при подходе к стойке регистрации. Нигде – ни в агентстве воздушных сообщений при покупке билета, ни в СМИ – пассажиров не предупреждают подготовить заранее необходимые копии.

Источники АНТ рассказали, что требуемые дубликаты делаются в здании аэровокзала. Одна страница стоит два маната. Распечатать каждому пассажиру необходимо от 2-3 страниц, в зависимости от того, какого объема приглашение.

Люди вопрошают, для чего, с какой целью требуются данные копии именно при регистрации и что с ними потом делают? Как бы там ни было, но посадочного талона пассажир не получит, не предъявив этих бумаг.

Еженедельно в индийские города Дели и Амритсар из Ашхабада вылетает девять рейсов. Самолеты отправляются с полной загрузкой, а подавляющее большинство пассажиров – граждане Туркменистана, ищущие медицинскую помощь в Индии. Если в среднем каждым рейсом по визе и приглашению вылетают даже 150 человек, то получается, что в неделю со снятия копий аэропорт зарабатывает, как минимум, 4050 манатов (около $225). Аэропорт или конкретное лицо?

Пассажиры высказывают разные предположения: мол, кто-то просто кладет эти деньги себе в карман, некоторые рассматривают данное нововведение в разряде штрафов, которые придумывают в службе дорожной полиции как один из источников пополнения государственного кармана.

«А иначе что делают с этими копиями после того, как самолет поднимается в воздух, а на земле объявляется регистрация на очередной рейс — в Алматы, Дубай, Минск, европейские и российские города?» — пишет источник АНТ.