Туркменистан: Преодолевая преграды, люди едут лечиться за рубеж

За годы независимости в Туркменистане были построены десятки новых медицинских учреждений, включая узкопрофильные центры диагностики и лечения внутренних болезней, заболеваний головы и шеи и т.д. Все эти клиники, как сообщает официальная пресса, оснащены самым современным лечебным и диагностическим оборудованием. В то же время туркменистанцы все чаще выезжают на лечение за рубеж. Причины разные, но самая распространенная – крайне низкая квалификация туркменских онкологов, хирургов и других специалистов. Часто врачи либо залечивают пациентов до стадии инвалидности, либо расписываются в собственном бессилии, советуя людям искать помощи за рубежом.

Единственной поддержкой государства в таких случаях является конвертация манатов в доллары по государственному курсу для оплаты лечения за границей. Люди рады и этому, ведь, чтобы собрать, скажем, 10 тысяч долларов для оплаты больничного счета где-нибудь в Индии, выгоднее заплатить 35 тысяч манатов государству, нежели купить эти доллары у частников на базаре, но уже за 180 тысяч манатов. О том, как можно добиться права на конвертацию и какие подводные камни при этом встречаются, в материале АНТ.

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Основанием для получения права на конвертацию денег для лечения за границей служит заключение Минздрава о том, что данное заболевание в Туркменистане не лечится. Чтобы получить такое решение, больным, в первую очередь, нужно запросить из зарубежной клиники инвойс (счет-фактуру), в котором будут указаны личные данные пациента, диагноз, а также сумма для лечения или обследования.

Следующий шаг – обратиться в поликлинику по месту жительства и получить справку врачебно-консультационной комиссии (ВКК) и заключение (netijenama) о том, что помощь в лечении данной болезни не может быть оказана. В поликлинике эти бумаги даст главврач, но сначала заставит пройти полную диспансеризацию и побегать при этом по кабинетам: ЛОР, уролог/гинеколог, онколог, невропатолог, сдать анализы в лаборатории; все это платно, поликлиники в Туркменистане давно на хозрасчете.

Дальше источники АНТ говорят по-разному. Одному пациенту после поликлиники пришлось пойти в областную больницу, где несколько специалистов, в зависимости от заболевания, проводят осмотр, а уже потом отправляться на прием в областное управление здравоохранения за направлением в Ашхабад. Другой источник АНТ, минуя больницу, пошел сразу в облздрав и получил необходимое направление.

В столице пациента кладут в госпиталь максимум на 3 дня, где проводится диагностика и выносится решение комиссии. Это может быть и онкоцентр, и центр травматологии, и «инфекционка», и кардиология. Источники говорят, что обследование проводится бегло, для галочки, но вот к инвойсу из зарубежной клиники члены комиссии придираются.

«Почему указана только общая сумма?», «Почему нет списка всех медицинских манипуляций и рядом расценок за каждую?», «Почему не можешь обследоваться у нас в Туркменистане?» Это обычные вопросы, которые задает председатель медкомиссии. Цель комиссии – максимально снизить общую сумму. Все действие происходит в актовом зале медицинского учреждения и напоминает судебное заседание. Вот как об этом рассказывает один из источников:

«Председатель, стоя на сцене, поименно объявляет пациентов и с каждым проводит подобный допрос. Встает главный хирург/травматолог/онколог/гепатолог/кардиолог и начинает искать в описании инвойса то, к чему можно придраться, пытается снизить сумму. Людям приходится объяснять, что клиники не могут предусмотреть все манипуляции, особенно если пациента они еще и в глаза не видели. Поэтому они пишут приблизительно, но потом, после каждого анализа или обследования, выдадут соответствующий чек».

Источники АНТ говорят, что зачастую члены медкомиссии произвольно требуют снизить сумму. Например, если в инвойсе указано начисление в размере $10 тысяч, то нужно принести новый документ с суммой не более 6 или 7 тысяч. Пациентам приходится связываться со своей клиникой и просить сделать новый расчет. Многие клиники идут навстречу туркменским пациентам, но зачастую в ущерб должному обследованию.

Следует отметить, что медицинские комиссии в Ашхабаде собираются один раз в неделю. Если, например, медицинский совет забраковал один инвойс, то пациенту придется ждать еще семь дней, чтобы защитить новый расчет. А если клиника не успеет пересчитать, то ждать приходится еще дольше.

Наконец, после того как комиссия выдает положительную резолюцию, документы идут в Минздрав. Там вопрос обычно решается в течение одной недели, а если сам министр и все его заместители доступны для подписания, то может повезти и получишь заключение уже на следующий день. Минздрав – последний и самый легкий фильтр: если пройти комиссию, то проблем не будет. На руки заявителю выдаются три копии решения. Одна копия остается в министерстве, вторую нужно отнести в банк для осуществления конвертации, а третья остается у пациента.

С заветным решением Минздрава пациент идет в любое отделение банка «Туркменистан», где ему в течение 7-15 дней переведут средства на счет клиники за рубежом.

Внимание! Перед отправкой денег перепроверяйте квитанцию, полученную в банке, на правильность указания имени получателя, номера счета и других данных. Они должны на 100% соответствовать тем, что указаны в инвойсе клиники, иначе средства до адресата не дойдут. АНТ известно немало случаев, когда пациенты приобретали визы и билеты, ехали за границу, а там им говорили, что деньги не поступили. Люди вынуждены были ехать назад и разбираться, в чем проблема. Зачастую в банках Туркменистана, намеренно или нет, указывают неверные данные.

О коррупции в комиссиях

Там, где принимаются окончательные решения о конвертации, крутятся огромные деньги, говорят источники АНТ, а члены медицинской комиссии имеют немалый доход. Выше уже говорилось о том, что председатель во что бы то ни стало пытается снизить сумму инвойса, но это для неискушенного простака, для новичка. Люди, не раз проходившие через всю процедуру говорят, что за взятку десятки людей получают «добро» на полную сумму инвойса, без каких либо «судебных» слушаний. Редакция АНТ располагает именами и должностями конкретных людей, как из числа членов комиссии, так и среди председателей, которые берут деньги лично либо через посредников, и делают это регулярно.

До недавнего времени действовало ограничение на сумму конвертации – 20 тысяч долларов. Однако, это ограничение сняли, Минздрав отныне одобряет любую сумму, указанную в счете. Решение совершенно верное, ведь многим людям после неудачного опыта с местными врачами требуется и протезирование, и пересадка органов, и другие сложные и дорогостоящие вмешательства. Но пациентам об этом не говорят, скрывают, поэтому люди думают, что разрешается конвертировать лишь 20 тысяч, не более, хотя за последние месяцы банки неоднократно конвертировали людям за один раз и 50 и более тысяч долларов (и евро!).

О нечистоплотности «пациентов»

К сожалению, некоторые туркменистанцы извлекают собственную выгоду из конвертации валют. Схема действует так. Любая сумма, переводимая банком, поступает непосредственно на счет клиники либо на счета ассоциированных с ней фондов. Эти средства затем закрепляются за конкретным пациентом, на руки он денег не получает. Все медицинские услуги, предоставленные ему данной клиникой, автоматически покрываются средствами из этого счета.

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Однако, изобретательные люди поступают следующим образом: допустим, на счету пациента лежат 10 тысяч долларов, а услуг он получил на 5 тысяч. Остальными средствами он может оплатить лечение других людей, зачастую иностранцев, которые приезжают в клинику и платят наличными. Предположим, итоговый счет иностранца составляет 2 тысячи долларов. Тогда туркменский пациент оплачивает его лечение со своего счета, а иностранец возвращает ему наличку. И так до тех пор, пока счет полностью не «обнулится». В западноевропейских клиниках такие схемы невозможны, однако в Турции и Индии – основных направлениях медицинского туризма из Туркменистана – подобное практикуется довольно часто.

Наблюдатели считают, что власти Туркменистана должны установить четкую и прозрачную систему отчетности за использованные средства, а именно требовать чеки за полученные медицинские услуги. Квитанций сейчас никто не спрашивает, хотя добросовестные пациенты их сохраняют. Часто этим людям приходится доплачивать за лечение из собственных средств, поскольку суммы конвертации, которой они добивались по 2-3 месяца, были умышленно занижены. А вот мошенникам при введении прозрачной отчетности придется туго: если чек достать несложно, договорившись с работниками клиники, то вот отыскать пациента с подобным диагнозом и таким же назначением уже сложнее.

Но и это не решение проблемы, считают источники АНТ. По-хорошему, в Туркменистане должны быть не только суперсовременные клиники, но и грамотные медицинские кадры. Властям было бы куда как выгоднее привлекать на работу зарубежных специалистов, чем отправлять валюту за рубеж. Несколько раз в году в Туркменистан приезжают немецкие специалисты, которые проводят мастер-классы для туркменских врачей, а также читают лекции в медицинском университете. Повезет тем пациентам, которых прооперируют немецкие хирурги, либо свои, но под контролем европейцев. Однако, долго эти врачи в стране не задерживаются, уезжают.

Почему бы Туркменистану не перенять опыт арабских стран и не привлекать лучшие умы в сфере медицины из-за рубежа? В Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ на постоянной основе работают лучшие врачи из Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, США и Японии. И окулисты, и гастроэнтерологи, и терапевты, не говоря уже о более узких специалистах. Им предлагаются вид на жительство, жилье, высокая зарплата и все условия для работы. Вплоть до авто и личных водителей.

Туркменистан с населением 4 миллиона человек вполне мог бы пригласить несколько сотен зарубежных специалистов, которые наверняка поехали бы в наши, оснащенные современным оборудованием, клиники. И эти иностранные доктора в течение нескольких лет поставили бы на ноги туркменскую медицину, обучили бы национальные кадры тому, как надо работать. Организовать это не стоит большого труда и денег, была бы на то добрая воля и искренняя заинтересованность власти. Во главе ее, между прочим, стоит президент-врач, а в стране провозглашен лозунг «Государство — для человека»…

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