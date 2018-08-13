Ашхабадский педагог сообщил о преследованиях за свое неравнодушие 

Преследованиям и запугиванию со стороны сотрудников правоохранительных органов подвергся учитель истории средней школы г. Ашхабада Батыр Батыров (на фото), сообщает издание «Хроника Туркменистана» 13 августа. Это очередной случай давления на неравнодушного человека.

Являясь со студенческих времен свидетелем неприкрытых поборов преподавателей со студентов и, в общем, коррупции в вузах, Б. Батыров столкнулся с продолжением мздоимства и в школьной системе, куда пришел работать после окончания ТГУ им. Махтумкули. Закрывать глаза и мириться с происходящим вокруг молодой учитель не захотел и стал обращаться в соответствующие инстанции. Первым делом он написал в министерство образования с предложением повысить педагогам заработную плату, дабы у тех не было соблазна совершать поборы с родителей. Но вместо ожидаемой поддержки или хотя бы внятного ответа на свои обращения учитель не получил ничего.

Следующим шагом Батырова стало его обращение в Генеральную прокуратуру Туркменистана и Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями. На фоне объявленной в стране масштабной кампании по борьбе с коррупцией Батыров рассчитывал, что его мнение будет услышано и на обращение его как рядового гражданина обратят должное внимание. Однако вместо этого на Батыра Батырова было оказано давление со стороны сотрудников столичной полиции – офицеров Гелдимырадова и Бегханова. Они потребовали от учителя прекратить писать жалобы, угрожая репрессиями ему самому и его близким.

Не найдя поддержки внутри страны, за поиском справедливости учитель обратился в миссию ОБСЕ в Ашхабаде, в штаб-квартиру ОБСЕ в Вене и отделение ООН в Женеве, а также в правозащитный центр «Мемориал» и в Туркменскую инициативу по правам человека. Б. Батыров надеется, что эти организации, предав огласке суть конфликта учителя с правоохранителями, тем самым донесут правду до мировой общественности и защитят его самого от произвола властей.

Проект «Альтернативные новости Туркменистана» уже не раз поднимал тему того, как неравнодушный человек пытается один на один сражаться с коррумпированным государственным аппаратом в Туркменистане. Речь идет о Хекиме Хаджиеве из Балканабада, работавшим простым слесарем ремонтно-наладочного управления (РНУ) Госконцерна «Туркменнефть». На протяжении нескольких лет Х. Хаджиев обращался в министерства и ведомства, сообщая о регулярных нарушениях законности на предприятии, называл имена конкретных руководителей, по чьей вине происходят преступные деяния, но ни одна инстанция на протяжении долгого времени не может или не хочет положить этому конец. В итоге Хаджиев решился на открытое письмо президенту Бердымухамедову.

Однако вместо ожидаемого ответа от гаранта Конституции «жалобщик» получил очередную порцию угроз и давления со стороны местных силовиков и сотрудников полиции. «Мою жизнь и жизнь моей семьи превратили в ад», — писал в редакцию АНТ Хеким Хаджиев.

Случаи, подобные тому, что происходят с Б.Батыровым и Х.Хаджиевым, это исключения из правил. Как правило, население предпочитает мириться с реальностью и молчать, иначе выйдет себе дороже.