Балканабад: Кто «вылечит» местный госпиталь?

Ремонт балканабадского Дома здоровья (на фото), тянувшийся с 2015 года, наконец-то, завершен, однако пациентам лечебного учреждения, судя по получаемым сообщениям, от этого легче не стало. У них теперь новые проблемы. На этот раз – в пятиэтажном крыле того самого Дома здоровья №1, где располагается велаятский многопрофильный госпиталь. Ремонта здесь, в отличие от поликлиники, не проводилось много лет.

В палатах клопы и тараканы

«Когда слышишь рассказы пациентов терапевтического отделения на пятом этаже, как их донимают клопы, то в дрожь бросает от ужаса и отвращения… А уж когда больные показывают на своем теле кровавые расчесы на местах укусов или демонстрируют своим родственникам постельное белье с пятнами крови, то у тех просто нет слов от возмущения», — сообщила редакции АНТ пациентка из поселка Джебел.

Между тем, нашествия клопов по ночам отмечаются во всех отделениях больницы. Люди не могут уснуть порой до самого утра, ведь как только палата погружается в темноту, изо всех щелей выползают полчища кровососов и нападают на свои жертвы. Пациенты вскакивают с кроватей, включают свет и начинают давить успевших насосаться человеческой крови насекомых. Но как только свет выключается, новые стада клопов тут как тут.

«Мы думали, что получим здесь лечение, а получили мучение», — сказал один из пациентов отделения.

Советы от «специалиста» санэпидслужбы

На жалобы пациентов завотделением и главврач медучреждения лишь разводят руками: дескать, а что мы-то можем сделать, если здание старое и давно не ремонтировалось?

Кто-то из больных или их родственников все же не выдержал ночных атак и обратился в городскую санэпидемстанцию. Пришли представители этой службы, деловито осмотрели палаты и посоветовали… каждое утро встряхивать с балкона вниз одеяла, простыни и наволочки. «Вот так почаще проветривайте свое постельное белье, и клопов будет меньше», — посоветовал представитель санитарной службы города.

Такой «дельный совет специалиста», разумеется, вызвал смех. Но на самом деле пациентам не до смеха, особенно тем, кто лежит на нижних этажах: они представили себе, как к ним с пятого этажа сыплются клопы… Проведенная в палатах антиклоповная обработка чуть изменила ситуацию – кровососов поубавилось, но полностью они не исчезли.

После санобработки в больницу прибыл врач санэпидслужбы города Оразберды Ишанов. Пациенты обступили его в надежде услышать что-то обнадеживающее. Но О. Ишанов в ответ сказал: увы, ни один раствор до конца не действует, надо менять всю мебель в палатах, ремонтировать само здание. И всем все стало понятно: клопы в больнице Балканабада бессмертны.

Пациенты кардиологического отделения, которых, помимо клопов, еще немало донимают тараканы, напрямую спросили Ишанова: неужели санстанция бессильна перед усатыми и кровопийцами? Но от этих вопросов тот трусливо обратился в бегство…

«Больница» — одно лишь название

В кардиологии лежат пациенты, страдающие сердечнососудистыми заболеваниями, и они рассказывали, как «чуть не сдохли» в дни санобработка помещений против тараканов и других насекомых. И эта проблема присовокупилась к тем, что непосредственно связаны с основным заболеванием.

«Каждый день нам хватает переживаний и тревог. Например, в воскресенье в отделении дежурит всего один врач. Он не может или не хочет мерить давление пациентам. Где вы, говорит, видели, чтобы давление мерилось каждый день, не зря ведь даются выходные дни? Так дежурный врач скрывает свой непрофессионализм или лень», — сказал один из бывших пациентов отделения кардиологии.

Несмотря на такие условия в больнице, сюда на лечение поступают пациенты со всего Балканского велаята. Многих под предлогом того, что мест нет, отправляют обратно. Так и говорят: потом еще раз приедете. Как можно вот так легко отправить приехавшего издалека больного? Но если пациент сможет «найти подход» к главному врачу или завотделения, то место для него найдется. Чем больше манатов люди дают, тем легче и быстрее находится этот подход и решается проблема госпитализации.

Естественно, не все в состоянии «договориться» вот таким способом. Но голь, как говорится, на выдумку хитра – безденежные пациенты попадают в больницу через службу скорой помощи. Делают вызов на дом, и «скорая» забирает и отвозит в больницу. В таком случае в госпитализации не отказывают. Впрочем, только пока…

Балканабадская многопрофильная больница ничем не отличается от подобных медучреждений в других регионах страны. Здесь также больные или их родственники сами покупают назначенные врачами лекарственные препараты, системы для капельниц, одноразовые шприцы, бинты, спирт и даже приносят из дома свое постельное белье. Питаться здесь невозможно, поэтому почти все едят то, что принесут родственники.

К сожалению, в Туркменистане везде так. Никто не любит тех, кто пишет жалобы в вышестоящие инстанции. Все чиновники, включая главу государства, считают, что надо говорить только о хорошем, а о плохом в нашей жизни молчать. Но если мы будем молчать, то плохое в нашей жизни размножится так, как множатся клопы и тараканы в Балканабадской многопрофильной больнице.

Азат Хатамов