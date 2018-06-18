Туркменистан: Автор публичного обращения к президенту подвергается преследованию

Хеким Хаджиев (на фото), бывший слесарь Ремонтно-наладочного управления (РНУ) Госконцерна «Туркменнефть» из Балканабада, ныне пенсионер, автор открытых писем на имя президента страны и международных организаций, опубликованных на сайте АНТ 8 августа и 17 октября 2016 года, вновь подвергается преследованию со стороны сотрудников полиции и службы безопасности. Информация об этом поступила от нашего источника, в прошлом работавшего в органах правопорядка Балканского велаята. От самого Х. Хаджиев вот уже несколько месяцев нет никакой информации. Хеким-ага, по нашим сведениям, не может пользоваться ни интернетом, ни мобильным телефоном – связь заблокирована местным оператором. Его близкие – жена и взрослые дети – ежедневно подвергаются психологическому давлению, унижениям и оскорблениям.

Источник АНТ, близкий к правоохранительным органам региона, сообщил, что Хеким Хаджиев находится под постоянным контролем полиции и МНБ, которые в отношении него совершают провокации.

«Они никак не могут простить Хаджиеву его публичных, через сайт АНТ, обращений к президенту и в международные организации», — сообщил источник.

Напомним, что в своих открытых письмах Хеким Хаджиев с фактами в руках перечисляет многочисленные случаи нарушения трудового и уголовного законодательств в ремонтно-наладочном управлении, пишет о фактах разбазаривания государственных средств и имущества, раскрывает конкретные случаи рукоприкладства и преследования руководством предприятия. Хеким-ага вынужден был это сделать, так как его попытки привлечь внимание вышестоящих инстанций, включая ГК «Туркменнефть», Генеральную прокуратуру и Высшую контрольную палату, к положению дел в коллективе РНУ заканчивались безрезультатно.

«После появления его обращений в зарубежном издании власти в лице сотрудников полиции и МНБ превратили жизнь Хекима Хаджиева в сущий ад, а его самого довели до состояния больного человека», — сообщил источник.

Выясняется, что 21 мая несколько сотрудников полиции без предъявления каких либо оснований заявились домой к Х. Хаджиеву и, несмотря на его недомогание, увезли в городской отдел полиции. При этом факт доставки задержанного не был отмечен в журнале регистраций в дежурной части.

Несколько человек поочередно допрашивали доставленного в полицию и, используя шантаж и угрозы, заставляли письменно признаться в том, что все материалы и фотографии критического содержания из Балканского велаята, появившиеся за последние месяцы на сайте АНТ и прозвучавшие в передачах радио «Азатлык», написаны и переданы именно им.

В течение нескольких часов полицейские орали на пожилого и больного человека, так что было слышно в соседних кабинетах, и угрожали создать Х. Хаджиеву и членам его семьи невыносимую жизнь.

Сотрудники полиции в Туркменистане считают себя неприкасаемой кастой, которой даны огромные полномочия вершить судьбы людей. Население знает, что связываться с ними, попадать к ним в лапы себе дороже, ведь они могут сделать с человеком что захотят: подбросить наркотики, состряпать уголовное дело и надолго упечь в тюрьму. Как сообщает источник, в этот раз Хаджиева отпустили домой, но наказали прекратить выходить в интернет и позорить страну.

Мы попытались связаться с самим Хекимом Хаджиевым, но, как и во всех предыдущих случаях, дозвониться до него не удалось, а запуганные родные и близкие отказались с нами разговаривать. Мы намерены перевести эту публикацию на английский язык и донести ее содержание до международных правозащитных организаций.