Прост, как Дрозд. Глава Центра ОБСЕ в Туркменистане отчиталась о проделанной работе

18 мая в Вене глава Центра ОБСЕ в Туркменистане Наталья Дрозд представила Постоянному совету ОБСЕ отчет о проделанной работе центра за год. В копии десятистраничного документа, попавшего в распоряжение АНТ (см. ниже), говорится о достижениях проектов центра с июня 2016 года по сегодняшний день.

Посол Дрозд отмечает, что, несмотря на смену с момента представления предыдущего отчета всего руководящего состава центра, отношения с принимающей стороной – Туркменистаном продолжают быть «действенными и эффективными, основанными на взаимном доверии и конструктивном обмене взглядами».

С самого начала и до конца язык отчета сухой, похожий на то, как привыкли отчитываться туркменские чиновники на схожих площадках: «принята новая конституция», «появился свой Омбудсмен», «принято 25 новых законов и внесены изменения еще в 60», «за отчетный период Туркменистан подписал и ратифицировал ряд двусторонних и многосторонних международных правовых инструментов, ввел в эксплуатацию новый аэропорт, Гарлыкский ГОК, участок железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, построил ж/д мосты в Туркменабаде», и все в том же духе.

Наталья Дрозд сообщает: «27 января МИД Туркменистана пригласил глав международных представительств за круглый стол, посвященный улучшению деятельности национальных СМИ. На встрече также были руководители туркменских средств массовой информации и высокопоставленные работники МИД, что является явным свидетельством готовности Туркменистана расширить взаимодействие с международными организациями в области развития СМИ».

Вот как: посетили мидовские руководители круглый стол, и это воспринято и отмечено как свидетельство готовности страны к взаимодействию с международными организациями!

А в чем же суть деятельности центра? Судя по отчету г-жи Дрозд, это 31 проект, выполнение которых сводилось к проведению различных тренингов и организации зарубежных ознакомительных визитов для туркменских чиновников. Автор приводит такую статистику:

Более 900 человек приняли участие в проектной деятельности центра, из них 800 посетили различные тренинги и семинары внутри страны; около 100 человек съездили за рубеж – Тбилиси, Скопье, Вену (депутаты Меджлиса) и в Латвию (6 представителей СМИ и Меджлиса).

Помимо этого, центр обучал сотрудников различных спецслужб патрулированию границы, безопасности дорожного движения, авиационной безопасности, предотвращению жестокого экстремизма и радикализации, коррупции и отмывания денег.

Читаем отчет дальше и находим еще интереснее. В 2016 году в Центр ОБСЕ в Ашхабаде за правовой помощью обратились 159 человек (на 6 человек меньше, чем в 2015). Под правовой помощью подразумевается предоставление устных юридических консультаций и правовой информации, а также оказание помощи в составлении жалоб. Помочь составить письменную жалобу обратились 90 человек, но лишь просьба 17 из них была удовлетворена юристом центра.

Отметим, что редакция АНТ не раз обращалась в Центр ОБСЕ, в частности, к представителю по правам человека Наташе Рашич, с просьбой об интервью как раз на эту тему. Мы намеревались рассказать читателям о мандате центра в области защиты прав человека, о роли самой г-жи Рашич, встречается ли она с людьми, чьи права были нарушены, а также о деятельности юриста, оказывающего бесплатную правовую помощь. Сначала нам посоветовали обратиться на сайт Центра ОБСЕ в Ашхабаде, но там о деятельности в сфере прав человека ровно два предложения, без особой конкретики:

Центр регулярно организовывает семинары и обучающие курсы для сотрудников судебных, законодательных и правоохранительных органов, практикующих юристов и представителей исследовательских институтов, занимающихся правами человека, с целью их ознакомления с международными стандартами в области прав человека. Кроме того, центр проводит обучающие мероприятия по правам заключенных для сотрудников пенитенциарных учреждений, а также лекции по правам человека для студентов университетов и институтов.

В ответ на наши доводы г-жа Рашич в итоге переадресовала просьбу АНТ в головной офис, к специалисту по работе с прессой Сауле Мухаметрахимовой, от которой пришел ответ, что ОБСЕ «не может предоставить каких-либо деталей относительно количества обращающихся в [ашхабадский] центр за [правовой] помощью».

Оказалось, что никакого секрета в этом не было и нет. За весь год было всего лишь 159 обращений. Кстати, Наталья Дрозд в своем отчете отмечает, что в 2017 году это число может еще уменьшиться в связи с созданием в стране Института омбудсмена, мандат которого как раз и подразумевает принятие и рассмотрение жалоб от граждан…

По сути, отказав АНТ в интервью, Центр ОБСЕ в Ашхабаде при этом придает большое значение средствам массовой информации и «сильному присутствию [центра ОБСЕ] в [местных] СМИ».

Так из отчета посла следует, что за год глава центра 15 раз выступил по национальному телевидению, сделав заявления в рамках проведенных мероприятий, государственных праздников и значимых событий, организованных самим Туркменистаном.

«Национальные газеты опубликовали несколько заявлений, сделанных главой центра по поводу важных национальных и международных мероприятий, проведенных в Туркменистане», — отметила Наталья Дрозд.

Нет надобности говорить, что все эти заявления носили формальный характер, так сказать, «для галочки».

В ответ на выступление Н. Дрозд временно поверенный Миссии США в ОБСЕ Кейт Бёрнс призвала ашхабадский центр поддерживать развитие гражданского общества и независимых СМИ в Туркменистане.

«Эта работа остается важной, поскольку у Соединенных Штатов по-прежнему вызывает глубокую озабоченность реализация прав человека и основных свобод в Туркменистане», — заявила американский дипломат.

США отмечают, что БДИПЧ на прошлой неделе распространило свой отчет о президентских выборах 12 февраля. Мы отмечаем оценку БДИПЧ, что избирателям не был предоставлен подлинный выбор, так как между платформами кандидатов было мало различий, кампания строго контролировалась властями, и наблюдались серьезные нарушения, включая голосование за других лиц и множественное голосование, подделку подписей и манипулирование подсчетом голосов. Мы настоятельно призываем правительство Туркменистана в полной мере использовать помощь и опыт ОБСЕ для решения этих вопросов.

США также поддерживают усилия Центра ОБСЕ, связанные с реформой пенитенциарной системы, уделяя особое внимание правам заключенных. Мы продолжаем призывать власти Туркменистана предоставить информацию о заключенных и доступ к ним, а также обеспечивать их семьи информацией о местонахождении и благополучии своих родственников, особенно тех заключенных, которые находятся в тюрьме на протяжении многих лет без связи со своими родными или с внешним миром.

Со схожим заявлением от имени ЕС выступила и председательствующая в Европейском союзе Мальта.

Мы по-прежнему обеспокоены поступающими сообщениями об использовании пыток в местах лишения свободы. Мы признаем, что [Туркменистан] представил некоторую информацию о положении заключенных. В нашем двустороннем диалоге мы по-прежнему запрашиваем информацию о статусе и месте нахождения заключенных, исчезнувших в заключении, поднимаем вопросы относительно конкретных индивидуальных случаях. Мы также придаем большое значение свободе передвижения и призываем Туркменистан разрешить гражданам свободно передвигаться по стране и выезжать за ее пределы.

Европейский Союз по-прежнему обеспокоен серьезными недостатками в области прав человека и основных свобод в Туркменистане. Мы приветствуем принятие Закона о Омбудсмена в качестве позитивного развития, а также избрание женщины в качестве первого в стране омбудсмена. Признавая эти усилия в принятии Национального плана действий в области прав человека, мы подчеркиваем, что в Туркменистане по-прежнему существует значительный разрыв между законодательной базой и ее практической реализации.

Бюджет Центра ОБСЕ в Ашхабаде на 2016 год, согласно решению пленарного заседания, составил 1 миллион 602 тысячи 200 евро (по данным сайта центра ОБСЕ, бюджет чуть меньше – 1,511,700 евро).

Эти цифры мы оставляем без комментариев и предлагаем читателям самим поразмышлять над тем, на что могли тратиться столь немалые деньги. Если, например, на поездки туркменских чиновников за границу на всевозможные тренинги, то как этот их опыт в итоге пригодился им и использовался внутри страны? К каким конкретно положительным изменениям привели все многочисленные семинары, круглые столы и тренинги, проведенные центром ОБСЕ в Туркменистане?

Посол Наталья Дрозд – карьерный дипломат из Беларуси, занимает должность главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде с июля 2016 года.

Отчет посла на английском языке доступен здесь: Drozd Statement OSCE

Руслан МЯТИЕВ

Редактор АНТ