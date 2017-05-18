Без подлинной оппозиции и разумного плюрализма. ОБСЕ оценила президентские выборы в Туркменистане 

Миссия по оценке выборов Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ представила 10 мая заключительный отчет по прошедшим 12 февраля президентским выборам в Туркменистане. Предлагаем вашему вниманию основные положения отчета. С его полной версией на русском языке можно ознакомиться тут.

Президентские выборы проходили в строго контролируемой политической обстановке. Доминирующее положение действующего президента и отсутствие подлинной оппозиции и разумного плюрализма ограничивают выбор избирателей. Отсутствие четких положений по ключевым аспектам избирательного процесса отрицательно сказалось на управлении выборами, особенно на более низких уровнях. Помимо мероприятий, организованных Центральной избирательной комиссией по выборам и референдумам (ЦИК), кампании не было, а действующие в условиях жестких ограничений средства массовой информации предоставили действующему президенту явное преимущество.

Конституционными поправками в 2016 году был снят верхний возрастной предел для кандидатов в президенты, а президентский срок продлен до семи лет. Недавние поправки в Избирательный кодекс были приняты без всестороннего общественного обсуждения, что противоречит обязательствам ОБСЕ. Кроме того, в этих поправках не были ни учтены предыдущие рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ, ни предложена дальнейшая проработка ключевых аспектов избирательного процесса. Роль президента в принятии последних поправок также вызывала обеспокоенность относительно отсутствия разделения властей.

ЦИК возглавляет четырехуровневую избирательную администрацию. Все 15 членов ЦИК назначаются президентом, что компрометирует независимость комиссии. Кроме того, управлению выборами в целом недоставало прозрачности. ЦИК провела только два заседания для этих выборов, одно — в течение периода наблюдения, на которое не была приглашена Миссия по оценке выборов БДИПЧ/ОБСЕ. Предыдущие рекомендации относительно детального регулирования процесса формирования комиссий нижнего уровня остаются невыполненными.

Законодательство не предусматривает постоянного централизованного реестра избирателей, а также не описывает процедуры актуализации и ведения списков избирателей. Таким образом, система не содержит механизмов предупреждения множественного голосования и дублирования в списках избирателей. Процесс актуализации списков избирателей включал в себя надомный обход должностными лицами избирательной администрации. Этот метод в сочетании со сбором персональных данных избирателей вызвал обеспокоенность относительно возможности запугивания избирателей. По данным ЦИК, было зарегистрировано в общей сложности 3 244 342 избирателя, однако отсутствие официальной статистики по численности населения не позволило оценить достоверность этих цифр.

В рамках инклюзивного процесса для участия в президентских выборах были зарегистрированы девять кандидатов — три кандидата от политических партий и шесть от инициативных групп избирателей. В результате недавних поправок в Избирательный кодекс общественные объединения больше не имели возможности выдвигать кандидатов. Кандидатов-женщин не было.

Кампания проводилась строго контролируемым образом. Ограниченные мероприятия в рамках кампании были организованы и профинансированы ЦИК, которая также единолично отвечает за подготовку агитационных материалов. Это, наряду с повсеместным тиражированием изображения президента и освещением его официальной деятельности, свидетельствует о том, что кандидатам не были предоставлены равные возможности для проведения предвыборной кампании. Хотя наличие девяти кандидатов создавало видимость политическое разнообразия, оно не предоставило избирателям реального выбора между политическими альтернативами, поскольку платформы кандидатов не различались между собой.

Финансирование кампании не регулируется. Помимо государственного финансирования, в законе не предусмотрено независимое финансирование агитационной деятельности, в том числе за счет взносов частных лиц. Никаких подробных отчетов о стоимости кампании не требуется, никакая подобная информация не предоставляется общественности.

В медиа-среде действует фактическая монополия государства и жесткий контроль над всеми новостными и информационными службами. Отсутствие плюрализма и независимости в средствах массовой информации лишает избирателей многообразия точек зрения, необходимого для осознанного выбора, что не соответствует обязательствам ОБСЕ.

Избирательный кодекс не требует сбалансированности и беспристрастности при освещении выборов и просто указывает права кандидатов на бесплатное эфирное время. Кроме того, представленность действующего президента в средствах массовой информации была значительно более широкой, чем у других претендентов, что противоречит принципу равных возможностей.

Предусмотренные в Избирательном кодексе положения о наблюдении за всем процессом международными и гражданскими наблюдателями соответствуют международным обязательствам. В целом, власти обеспечивали достаточный и преимущественно беспрепятственный доступ к мероприятиям. Все общественные объединения, которые наблюдали за выборами, координировали свое наблюдение с наблюдателями от партий и кандидатов. Это ограничивало независимость их наблюдения.

Хотя Избирательный кодекс предоставляет достаточную возможность участникам выборов подавать жалобы и апелляции, в суды или комиссии любого уровня жалоб не поступало. Как правило, избиратели и должностные лица нижестоящих избирательных комиссий, судя по всему, не знали о практике подачи жалоб. Своевременное рассмотрение жалоб гарантируется законом, но нет требования публиковать судебные решения.

В соответствии с методологией БДИПЧ/ОБСЕ, МОВ не осуществляла систематического и всестороннего наблюдения за процессом выборов. Ограниченное количество избирательных участков, посещенных членами миссии, было хорошо подготовлено для проведения голосования, однако были отмечены серьезные нарушения, включая голосование за других лиц, многократное голосование, подделку подписей избирателей и манипулирование подсчетом голосов. ЦИК объявила окончательные результаты в установленные законом сроки, указав официальную явку в 97,27 процента и набранные действующим президентом 97,69 процента голосов.