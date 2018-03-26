В Минске на выборах в туркменский парламент низкая явка студентов. Посольство грозит «очень строгими мерами».

В столице Беларуси за два часа до окончания голосования на выборах депутатов парламента Туркменистана явка туркменских студентов, обучающихся в Минске, оказалось очень низкой. Это обстоятельство заставило сотрудников посольства Туркменистана обзванивать деканаты местных вузов и требовать, чтобы туркменские студенты «срочно подъезжали и срочно голосовали». В противном случае дипломаты обещали принять в отношении них «очень строгие меры».

«Ближе к вечеру в общежитии нашего университета по внутреннему радио обязали всех туркмен собраться внизу, — сказал источник АНТ – студент одного из вузов Минска. — Когда мы подошли, наш главный сказал, что все срочно должны поехать в посольство и проголосовать на выборах, “иначе потом будет плохо”».

Однако большинство студентов предпочли провести воскресный день на свое усмотрение, на выборы поехали лишь несколько человек.

По словам участвовавших на выборах студентов, в момент их визита в посольство, на единственном избирательном участке на территории всей Беларуси, было от силы 5-6 человек.

«На входе нас самым настоящим образом «обшмонали», отобрали телефоны и фотоаппараты, чтобы никто не вел запись внутри после недавнего скандала с плохой успеваемостью наших студентов», — сказал в беседе с АНТ студент Белорусского государственного медицинского университета.

В кабинке для голосования, по его словам, лежали пачки избирательных бюллетеней. Можно было заполнить хоть 20 штук и бросить в урну.

«Я сначала подумал, что кто-то из работников посольства просто их забыл, но друг, голосовавший во второй кабинке, сказал, что у него тоже лежали пачки бюллетеней», — отметил он.

Всего на этом избирательном участке можно было проголосовать за троих кандидатов – двух женщин и молодого человека, но никто из собеседников АНТ после голосования не смог назвать их фамилии.

По официальным данным, явка в Туркменистане составила приблизительно 91,7 процента. За рубежом, как сообщило госинформагентство ТДХ, проголосовало более 16 тысяч человек. В Беларуси обучаются порядка 8 тысяч граждан Туркменистана.

Материал подготовлен корреспондентами АНТ в Беларуси. Есть, что сказать? Пишите нам в защищенных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547