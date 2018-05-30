«Достоверность результатов вызывает сомнения». ОБСЕ раскритиковала парламентские выборы в Туркменистане

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ представило 30 мая финальный отчет по парламентским выборам в Туркменистане, прошедшим 25 марта. Полная версия отчета доступна на английском языке. Редакция «Альтернативных новостей Туркменистана» выделила основные тезисы в переводе на русский язык.
- На выборах не было важных условий, необходимых для подлинно демократического избирательного процесса;
- Политическая среда только номинально многообразна, она не предлагает избирателям политических альтернатив;
- Осуществление основных свобод в стране строго ограничено, что препятствует свободе выражения воли избирателей;
- Несмотря на меры, предпринятые властями по демонстрации прозрачности, честность выборов не была обеспечена. Достоверность результатов вызывает сомнения. Необходимо предпринять дополнительные усилия для развития демократических институтов, обеспечивающих участие людей в государственных делах в соответствии с обязательствами перед ОБСЕ и другими международными обещаниями;
- По Конституции президент является доминирующей политической фигурой, система контроля над исполнительной властью слаба.
- Повторное внесение в Конституцию роли Народного совета может еще больше ослабить авторитет и роль парламента в политической жизни;
- Деятельность Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ограничена и не прозрачна в связи с отсутствием регулярных общественных обсуждений и опубликованных в их результате решений;
- За несколько дней до выборов на ряде избирательных участков по всей стране были установлены камеры видеонаблюдения. Как сообщается, это решение было принято на основе приказа президента, без решения ЦИК, в отсутствии иной правовой базы. Зависимость ЦИК от госорганов вызывает беспокойство;
- Нет никаких гарантий против множественной регистрации избирателей; предыдущие рекомендации БДИПЧ по этому вопросу остались без внимания;
- По данным ЦИК, по состоянию на 1 марта 2018 года в стране было зарегистрировано 3,286,138 избирателей, но отсутствие каких-либо опубликованных данных о количестве взрослого населении Туркменистана не позволяет оценить точность и полноту предоставленных ЦИК данных. Закон продолжает ограничивать право голоса заключенных и лиц с психическими расстройствами, что противоречит международным стандартам.
- В соответствии с Избирательным кодексом, кандидаты имеют право свободно проводить свою кампанию и пользоваться равными правами в отношении собраний избирателей и доступа к СМИ. На практике же ЦИК организовала единую кампанию, состоящую из опубликованных в печатных СМИ биографий кандидатов, одного предварительно записанного появления каждого кандидата на государственном телеканале и трех встреч каждого кандидата с избирателями. Все кандидаты выразили поддержку курса действующего президента. Избирательная кампания была едва заметна и, по-видимому, вызвала небольшой общественный интерес.
- Положение о финансировании кампаний недостаточно разработано и не соответствует тому, как вообще должна быть организована избирательная кампания. Закон страны требует от политических партий отчетности о своей финансовой деятельности. Закон предусматривает санкции в отношении партий, если те не представляют отчеты о своих расходах на кампанию. Однако партии и независимые кандидаты не имели никаких расходов, поскольку ЦИК организовывала и финансировала все самостоятельно. Политические партии не сообщали о поступивших пожертвованиях.
- Ситуация со СМИ характеризуется монополией государства и отсутствием альтернативных или критических взглядов, лишая избирателей возможности делать осознанный выбор. В стране существует только один государственный провайдер Интернета и мобильной связи. В связи с ограничительными мерами многие сайты и социальные сети блокируются, а контент фильтруется. Кандидаты обратились к избирателям в форме десятиминутных, заранее подготовленных, телевизионных выступлений. В рамках кампании не было никаких совместных обсуждений или дебатов между кандидатами. В новостях о предвыборной деятельности других кандидатов, за исключением сына действующего президента, не было сказано ни слова.
- Независимое наблюдение гражданами за выборами было затруднено отсутствием независимых организаций гражданского общества. Деятельность государственных общественных объединений не означала более или менее значимого наблюдения. Вопреки предписаниям Избирательного кодекса и ЦИК, наблюдателям БДИПЧ было запрещено следить за подсчетом голосов на нескольких избирательных участках.
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2 комментария к записи ««Достоверность результатов вызывает сомнения». ОБСЕ раскритиковала парламентские выборы в Туркменистане»
Ну, наконец-то ОБСЕ засомневалась в достоверности результатов выборов в Туркменистане.Это не выборы, а хорошо отыгранный спектакль, в котором ЦИК, наблюдатели и СМИ лишь марионетки, а главный кукловод Аркаша. И как электорат может в стране с полицейско-тюремным режимом свободно свою волю изъявлять, когда у него нет ни свободы слова, ни свободы печати, вероисповедания, нет никакой свободы!
Неужели ОБСЕ наконец-то взялась выполнять свои обязательства?