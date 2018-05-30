«Достоверность результатов вызывает сомнения». ОБСЕ раскритиковала парламентские выборы в Туркменистане

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ представило 30 мая финальный отчет по парламентским выборам в Туркменистане, прошедшим 25 марта. Полная версия отчета доступна на английском языке. Редакция «Альтернативных новостей Туркменистана» выделила основные тезисы в переводе на русский язык.

На выборах не было важных условий, необходимых для подлинно демократического избирательного процесса;

Политическая среда только номинально многообразна, она не предлагает избирателям политических альтернатив

Осуществление основных свобод в стране строго ограничено, что препятствует свободе выражения воли избирателей;

Несмотря на меры, предпринятые властями по демонстрации прозрачности, честность выборов не была обеспечена. Достоверность результатов вызывает сомнения. Необходимо предпринять дополнительные усилия для развития демократических институтов, обеспечивающих участие людей в государственных делах в соответствии с обязательствами перед ОБСЕ и другими международными обещаниями;

По Конституции президент является доминирующей политической фигурой, система контроля над исполнительной властью слаба.

Повторное внесение в Конституцию роли Народного совета может еще больше ослабить авторитет и роль парламента в политической жизни;

Деятельность Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ограничена и не прозрачна в связи с отсутствием регулярных общественных обсуждений и опубликованных в их результате решений;

За несколько дней до выборов на ряде избирательных участков по всей стране были установлены камеры видеонаблюдения. Как сообщается, это решение было принято на основе приказа президента, без решения ЦИК, в отсутствии иной правовой базы. Зависимость ЦИК от госорганов вызывает беспокойство;

Нет никаких гарантий против множественной регистрации избирателей; предыдущие рекомендации БДИПЧ по этому вопросу остались без внимания;

По данным ЦИК, по состоянию на 1 марта 2018 года в стране было зарегистрировано 3,286,138 избирателей, но отсутствие каких-либо опубликованных данных о количестве взрослого населении Туркменистана не позволяет оценить точность и полноту предоставленных ЦИК данных. Закон продолжает ограничивать право голоса заключенных и лиц с психическими расстройствами, что противоречит международным стандартам.

В соответствии с Избирательным кодексом, кандидаты имеют право свободно проводить свою кампанию и пользоваться равными правами в отношении собраний избирателей и доступа к СМИ. На практике же ЦИК организовала единую кампанию, состоящую из опубликованных в печатных СМИ биографий кандидатов, одного предварительно записанного появления каждого кандидата на государственном телеканале и трех встреч каждого кандидата с избирателями. Все кандидаты выразили поддержку курса действующего президента. Избирательная кампания была едва заметна и, по-видимому, вызвала небольшой общественный интерес.

Положение о финансировании кампаний недостаточно разработано и не соответствует тому, как вообще должна быть организована избирательная кампания. Закон страны требует от политических партий отчетности о своей финансовой деятельности. Закон предусматривает санкции в отношении партий, если те не представляют отчеты о своих расходах на кампанию. Однако партии и независимые кандидаты не имели никаких расходов, поскольку ЦИК организовывала и финансировала все самостоятельно. Политические партии не сообщали о поступивших пожертвованиях.

ограничительными мерами Ситуация со СМИ характеризуется монополией государства и отсутствием альтернативных или критических взглядов, лишая избирателей возможности делать осознанный выбор. В стране существует только один государственный провайдер Интернета и мобильной связи. В связи сограничительными мерами многие сайты и социальные сети блокируются , а контент фильтруется. Кандидаты обратились к избирателям в форме десятиминутных, заранее подготовленных, телевизионных выступлений. В рамках кампании не было никаких совместных обсуждений или дебатов между кандидатами. В новостях о предвыборной деятельности других кандидатов, за исключением сына действующего президента , не было сказано ни слова.