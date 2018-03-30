Баба с возу. О «выборах» в Туркменистане

Гундогар

Имени действущего Председателя Меджлиса Туркменистана Акджи Нурбердыевой не оказалось в избирательных бюллетенях на выборах депутатов Меджлиса 25 марта 2018 года. С ней покончено.

Ранее сообщалось, что она была выдвинута Демократической партией Туркменистана и была зарегистрирована кандидатом в депутаты.

Комментирует главный редактор сайта «Гундогар» Байрам Шихмурадов:

В газете «Нейтральный Туркменистан» от 2 марта 2018 года были опубликованы списки кандидатов, зарегистрированных по избирательным округам на выборы депутатов Меджлиса Туркменистана 25 марта 2018 года.

Кандидатами в депутаты Меджлиса Туркменистана по избирательному округу №15 «Безмеин» числились двое: Мухаммедназар Курбанбердыев — заведующий отделом контроля над благоустройством хякимлика города Ашхабад, и Акджа Нурбердыева — Председатель Меджлиса Туркменистана.

4 дня спустя, в «Нейтральном Туркменистане» были опубликованы биографии и фото кандидатов в депутаты Меджлиса, и там по избирательному округу №15 «Безмейин» проходил только М. Курбанбердыев. Никакого упоминания об А. Нурбердыевой не было.

25 марта 2018 года состоялись выборы, а 30 марта в «Нейтральном Туркменистане» появились сведения об итогах голосования по выборам депутатов Меджлиса Туркменистана. И согласно этим «сведениям», выборы по избирательному округу №15 «Безмейин» с результатом 65,49 процентов голосов выиграл М. Курбанбердыев, но выиграл он их у некоей… Гульшат Акыевой, которой не было в списках зарегистрированных избирателей, и биография ее, как того требует закон, не публиковалась.

Для интересующихся отдельно отмечу, что по избирательному округу №25 «Душак» все прошло идеально, как говорится, «в обстановке открытости и гласности и в полнейшем соответствии с действующим национальным законодательством и общепризнанными нормами международного права». Кандидат Сердар Бердымухамедов «разорвал» свою соперницу Огулджерен Курдову в электоральные клочья — 91,42 процента голосов «за» сына действующего главы государства.

В связи с вышеописанными событиями хотелось бы передать большой привет всем наблюдателям, испытавшим удовлетворение от выборов в Туркменистане, а в особенности главе миссии наблюдателей от СНГ Сергею Лебедеву.

На встрече с президентом Туркменистана 27 марта С. Лебедев дал высокую оценку парламентским выборам в Туркменистане, подчеркнув, что они прошли на альтернативной основе, в обстановке открытости и гласности.

«Каких-то серьезных нарушений 90 наших наблюдателей, посетивших 685 участков, не выявили», — заявил ветеран российской разведки Сергей Лебедев.

Не знаю, что там ваши 90 наблюдателей делали, только я выявил для вас серьезное нарушение, Сергей Николаевич. Где Нурбердыева? Впрочем, когда это вы считали пропажу человека чем-то серьезным?

Как бы то ни было, Акджа Таджиевна больше не председатель Меджлиса Туркменистана. Она вообще никто, и ее дальнейшая судьба вряд ли кого-либо заинтересует. Интересно другое — кто теперь займет ее место. Интрига?