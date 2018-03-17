Выборы по двойным стандартам

Азат Реджепов («Гундогар»)

В ближайшее воскресенье состоятся выборы президента России… Через неделю — выборы в Меджлис Туркменистана… Хлопать в ладоши полагается синхронно, яростно и с оттопыренными пальцами.

В ближайшее воскресенье состоятся выборы президента России. Данная тема остается заметной в западных СМИ. Зарубежные изданиях открыто называют выборы в России несвободными, заранее предрекая победу действующего президента, несмотря на то, что вроде бы даже имеются какие-то «оппозиционные» кандидаты.

Дошло до того, что делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось посетить общественную приемную федерального предвыборного штаба кандидата в президенты В. Путина, хотя такая встреча планировалась.

На фоне российских выборов совсем никому не нужными остаются выборы в Меджлис Туркменистана. Так происходит не потому, что туркменские выборы вызывают меньше нареканий по сравнению с российскими. Независимым наблюдателям вполне можно было бы поинтересоваться, почему из 284 кандидатов в депутаты Меджлиса Туркменистана: 1 родной сын президента, а 283 считают преданное служение «уважаемому президенту» основным депутатским долгом.

Однако, это никому не интересно. В последнее время все глубже и глубже в мировоззрение представителей западного истемблишмента проникает политика двойных стандартов.

Тот же БДИПЧ ОБСЕ на всех выборах, прошедших за период правления Бердымухамедова, отделывалось формальными микроскопическими миссиями и ничего не значащими отчетами. Эти отчеты напоминают беззубое шамканье. Они полны «воды» типа «выборы проходили в строго контролируемой политической обстановке», «отсутствие четких положений по ключевым аспектам избирательного процесса отрицательно сказалось на управлении выборами» или «недавние поправки в избирательный кодекс были приняты без всестороннего общественного обсуждения, что противоречит обязательствам ОБСЕ». Ни слова серьезной критики. Так, словно за иностранных наблюдателей отписывались «выбранные» на тех самых «выборах» туркменские депутаты.

Местные жители вообще считают, что Центр ОБСЕ в Ашхабаде превратился чуть ли не в карманную контору при Аркадаге. Они развлекаются всевозможными малоэффективными мероприятиями типа семинаров и тренингов для местных «специалистов», включая депутатов, чиновников, полицейских и тюремных охранников. Периодически для туркменских деятелей Центр ОБСЕ организовывает и поездки за рубеж, которые в конечном итоге превращаются в шоп-туры вырвавшихся «на халяву» за рубеж бездельников.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов везде и всюду старается говорить о плюрализме, многопартийности, демократии и т.д.

Несмотря на это, грядущие парламентские выборы ничем не отличаются от таких же спектаклей, состоявшихся ранее. Повсеместно проводятся хорошо срежиссированные «встречи избирателей с кандидатами», куда сгоняют массовку из студентов, военнослужащих и стариков, одетых и рассаженных «как положено»: на первых рядах девушки в красном, далее бабульки в платках, за ними военные в форме, чуть сбоку старики в халатах и молодые люди в черных костюмах, тюбетейках и галстуках-селёдках…

Хлопать в ладоши полагается синхронно, яростно и с оттопыренными пальцами.

Кандидаты не смеют критиковать не только президента или правительство, но так же друг друга и даже… самих себя. В Туркменистане должно быть все идеально, а недовольным имеет право быть только президент.

На одно депутатское кресло в Туркменистане «претендуют» 2-3 человека. Как сказал работник одного из западных посольств в Ашхабаде, «это лучше, чем вовсе без конкурентов». Да, это лучше, но Туркменистану, в отличие от других постсоветских государств, чтобы прийти к такому «прогрессу» понадобилось…25 лет. Не без попустительства международных организаций, разумеется.

Как проходит отбор? Рассказывает родственник одного из действующих депутатов Меджлиса Туркменистана:

«Сначала проверяют всю твою подноготную. Затем начинается ад: каждый день с тобой беседуют различные чиновники из различных организаций, начиная с местной администрации и кончая спецслужбами. Беседы проходят в жесткой форме, безаппеляционно. От кандидата требуется лояльность режиму и молчание».

У кого есть шанс стать кандидатом в депутатом? Слушая рассказы десятков людей можно обобщить: у людей, приближенных к первому лицу или его родственников, земляков лидера страны, у лиц титульной нации и у тех, кто умеет льстить, красиво восхвалять режим. В твоей биографии и в роду не должно быть и намека даже на косвенную связь с оппозицией или неугодными режиму лицами.

Тексты выступлений кандидатов перед избирателями редактируются десятки раз, так что в конце концов превращаются в абсолютно одинаковые наборы сладких лозунгов.

Почему явное нежелание туркменских чиновников идти по демократическому пути не вызывает у международных организаций такой активной критики, как это происходит по российским выборам? Почему в отношении российских чиновников применяются санкции, а туркменских коррупционеров и чиновников, причастных к насильственным исчезновениям и гибели заключенных, этого добиться нельзя?

О преступлениях туркменского режима знают знают абсолютно все международные организации, но продолжают привечать Аркадага, как ценного партнера и дорогого гостя. Как это соотносится с демократическими принципами? Что на это говорят в ОБСЕ, Европарламенте, Еврокомиссии, бесчисленных структурах ООН и прочих?

А ничего. Эти организации очень волнуются по поводу России, уделяя большое внимание тамошним выборам, а на выборы в Туркменистане не обращают никакого внимания. Это и есть те самые двойные стандарты — пример, как для учебника.

Специально для «Гундогара»