Читатели АНТ: «Выживает сильнейший? Это мягко сказано!»

Заметка «Выживает сильнейший. В Туркменистане 70% исследований на вирус гепатита C дают положительный результат», опубликованная на сайте АНТ 12 марта, вызвала большой резонанс среди читателей. Очевидно, что тема здравоохранения в Туркменистане очень актуальная и вызывает интерес как внутри страны, так и за ее пределами.

В приватных сообщениях люди делятся собственным опытом, тем, с чем лично им или их близким пришлось столкнуться. Большинство из них согласны с представленными фактами, а многие заметили, что «еще мягко написано, и выживает на самом деле сильнейший».

«Обследование стоит очень дорого, цены на уровне международных. Пациентов перед постановкой диагноза заставляют проходить диагностику всего организма, зачастую посылая к совершенно ненужным врачам. Все делается ради денег: побольше урвать с больного в бюджет медучреждения или в карман врачей. Страховку имеют далеко не все, но даже те, кто ею пользуется, все равно оплачивают анализы, процедуры и достойное к себе отношение», — написал в редакцию житель Дашогузского велаята.

По его словам, большинство людей, проживающих в велаятах, там и лечатся.

«Вы подняли очень важную тему, — написал житель г. Мары. – Гепатит – это актуально, но не менее актуален у нас в стране сахарный диабет. Много людей страдает этим заболеванием. Лично я сам болен и постоянно сдаю анализы на содержание сахара в крови. Но вот что интересно: сдал, скажем, вчера кровь в диагностическом центре «Саглык меркези» — результат оказался 6,3 ммоль/л. Сдаю сегодня в центре «Скорой помощи» «Тиз комек» — цифры подскочили до 13! Ну, такого просто не может быть, те же условия, то же состояние, а результат в два раза выше. И вот по таким разным показателям мне дали 2-ю степень сахарного диабета».

Тема, по которой пришло больше всего сообщений, это онкология. Авторы пишут: «Если поставлен диагноз «рак», то хоть ложись и сразу помирай». Разные читатели рассказывают о разном опыте. Кому-то онкологический диагноз опровергли при обследовании за рубежом, и это, конечно, счастье; кому-то рак подтвердили, но там же уточнили вид и стадию болезни. Но самое главное, с чем приходится сталкиваться больным и их родственникам, это с методами лечения.

«Методы совершенно устаревшие, — сообщила женщина из Ашхабада, похоронившая недавно супруга. – Проводят химиотерапию по схемам, которые использовались в прошлом веке. Причем одну и ту же схему назначают пациентам с разными формами рака! Грамотные люди сегодня все могут прочитать в интернете, вот и я читала. Моему мужу, страдавшему раком простаты, назначали ту же схему, которую применяли молодому человеку с лимфомой! Мужа уже нет в живых, а его соседа по палате родители вывезли в Индию, где их сыну полностью поменяли лечение, и сейчас состояние этого парня улучшилось, врачи считают, что есть шанс на выздоровление».

О том, что люди перепроверяют туркменских врачей в интернете, написала нам и жительница Керки: «Местным врачам нет никакого доверия. Они ничему не учатся, варятся в собственном котле, применяют устаревшие методы, часто экспериментируют на больных. В результате этих опытов пациенты становятся инвалидами на всю оставшуюся жизнь».

Но вот так просто взять и поехать обследоваться за рубеж, очень трудно. «Возьмем деньги, — пишет жена инвалида 2-й группы из Дашогуза. – Чтобы иметь возможность снимать деньги за границей с банковской карты, нужно получить справку из Минздрава, что данное заболевание в Туркменистане не лечится. Однако, не так много болезней, которые чиновники в Минздраве могут признать неизлечимыми, а значит ты обязан лечиться дома».

О своей тревоге по поводу здоровья близких написала девушка, обучающаяся в настоящее время в Украине. «Болеет папа. В велаяте, где мы живем, нет многих современных препаратов, их в Туркменистане заменяют дженериками [более дешевыми аналогами известных препаратов], а они не только не помогают, от них больному хуже делается. Нет в свободной аптечной продаже элементарного физраствора и глюкозы для капельницы. Люди перекупают друг у друга. Говорят, в Ашхабаде можно достать, но почему не обеспечиваются отдаленные населенные пункты?»

«И вот еще что важно, — продолжает студентка. — Наша невестка скоро должна рожать, а у нее целый букет болезней. Ей бы в специализированной клинике родить, в «Эне Мяхри», но она и брат уже решили поехать в обычный этрапский роддом, потому что лишних денег на хозрасчетное учреждение у них нет».

И, конечно же, есть сообщения, пришедшие от медиков.

«Вы пишете, что наши врачи не выезжают за рубеж, что им это запрещено, — пишет терапевт из Ахалского велаята. – Это неправда, я вот сейчас как раз нахожусь за границей. Да, это личная поездка, но у меня есть возможность встретиться и поговорить здесь с моими коллегами».

К сожалению, автор не написала, как долго она собирается пробыть в Европе и о чем хочет побеседовать с немецкими коллегами. В своем материале мы писали немного об ином – о запрете выезжать в другие страны для участия в конференциях и семинарах с целью повышения квалификации, обмена опытом, знакомства с новейшими лекарственными препаратами. Как написал нам сотрудник велаятского управления здравоохранения, на подобные редкие семинары и конференции выезжают чиновники из Минздрава или их протеже.

«Часто эти люди не владеют иностранными языками, им скучно на таких мероприятиях, и они предпочитают отлынивать от заседаний, а лучше ходить по магазинам и гулять. Ведь подобные поездки оплачиваются зарубежными спонсорами, а не Минздравом, поэтому спрос за отсутствие на мероприятии никто не предъявляет», — отметил источник.

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