Новый сбор денег для Жени Абдыева

30.08.2017 в рубрике Главное, Здравоохранение. 404

Чуть больше месяца назад АНТ рассказали о мальчике из Мары Жене Абдыеве, которому требовалась пересадка донорской печени. Индийские врачи взялись за проведение сложнейшей операции, донором согласилась стать родная тетя мальчика. Открытым оставался лишь вопрос оплаты медицинских услуг и пребывания в клинике, средств было недостаточно. И тогда на помощь Жене пришли неравнодушные люди, в том числе и вы, читатели АНТ, подписчики нашего сайта. За короткий срок – всего 3 недели, практически удалось собрать необходимые 7000 долларов. Операция прошла успешно.

21 августа Женю выписали из госпиталя, сейчас он вместе с мамой и папой, а также маленькой сестренкой проживает в квартире, которую родители сняли на время лечения сына. Клиника находится всего в трех минутах ходьбы от арендованного жилья, чтобы в случае чего получить экстренную врачебную помощь. Женя должен находиться под постоянным наблюдением медиков и через каждые 3-4 дня сдавать кровь на анализы.

По словам отца Алексея Амирова, мальчик перенес операцию хорошо, но на данный момент, спустя 4 недели, чувствует слабость, так как принимает медикаменты для снижения иммунитета, помимо этого болят швы, а также область печени. Врачи считают это в пределах нормы, стабилизация организма длится до трех месяцев. Анализы внушают докторам оптимизм, что донорская печень не будет отторгнута и приживется.

И все бы хорошо, но обследования требуют новых финансовых затрат, которых у семьи нет. Каждый анализ крови обходится родителям Жени в 8030 рупий, или 125 долларов США – это цена по прейскуранту клиники. Алексей говорит, что они с супругой не расчитывали на эти дополнительные траты, к которым относятся еще регулярные обследования аппаратом допплер-УЗИ, а потому стали тратить оставленные как неприкосновенный запас деньги, на которые собирались в дальнейшем покупать Жене дорогостоящие лекарства, а их мальчику, возможно, придется принимать пожизненно, поскольку печень имеет свойство отторгаться…

«Мне стыдно снова просить о помощи, — признается папа Жени, — но в нашей ситуации ничего не остается делать, как снова обратиться к добрым людям: помогите поставить сына на ноги! Денег осталось лишь на три анализа, а дальше — все… А ведь еще надо будет покупать лекарства».

Мы обращаемся ко всем, кто готов пожертвовать любую сумму на выздоравление нашего юного земляка: давайте скинемся, кто сколько может, еще раз, и поможем Жене окончательно восстановться. На днях Евгению исполнилось 11 лет. Свой день рождения он отметил в клинике, где его поздравили индийские медики, а он в свою очередь угостил добрых медсестер вкусным тортом. Хочется надеяться, что у Женечки еще вся жизнь впереди, и он отметит еще много дней своего рождения. В наших силах сделать это. АНТ со своей стороны тоже окажут финансовую помощь ребенку.

На ближайшие 6 месяцев только на лекарственные средства необходимо, по подсчетам, 68670 рупий, или 1072 доллара, на год цифры удваиваются.

Итак, новый сбор денежных средств для марыйца Жени Абдыева открыт!

Читатели в Туркменистане могут положить деньги на телефонные номера, деньги будут обналичены семьей:

В Мары это Арфеня, тел.:+99366452449 и +99363542678.
В Ашхабаде Галина Ивановна, тел.:+99366214389.

Для жертвователей за пределами Туркменистана:
WESTERN UNION на имя Жениного отца AMIROV ALEKSEY (перевод в Индию, город Дели).

Мы также предлагаем направлять средства для Жени Абдыева на наш сайт (кнопка PayPal справа). Предварительно просьба связаться с нами по каналу обратной связи. Все средства будут переведены семье Жени.

На фото: Женя с медперсоналом госпиталя; именинный торт; вот такой шов остался после операции.

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