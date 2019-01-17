Не останемся в стороне! Родственникам умершей туркменистанки необходимо погасить долг за ее лечение индийской клинике

В социальных сетях появилась информация о том, что в одной из клиник Дели (Индия) 16 января от тяжелого онкологического заболевания скончалась наша землячка – жительница Ашхабада Айджемал Таганова. Молодая женщина не дожила до своего 43-летия всего двух месяцев.

А. Таганову в столице знали многие. Она была музыкантом, выпускницей Республиканской средней специальной музыкальной школы и Туркменской национальной консерватории, виртуозно играла на скрипке, давала благотворительные концерты в пользу детей-сирот, преподавала скрипку в музыкальной школе №3.

В январе 2018 года Айджемал диагностировали острый лейкоз, медицинскую помощь она получила в профильной клинике в Индии. На несколько месяцев болезнь отступила, но в конце года снова вернулась. Женщине провели пересадку костного мозга от ее сына, однако операция не помогла…

Сегодня семья Тагановых оказалась в сложной ситуации. В первую очередь, пожилая мама покойной должна выплатить клинике долг в сумме 10 000 долларов, что является для нее непосильным бременем; во-вторых, необходимо перевезти тело дочери домой, деньги также необходимы и на саму транспортировку умершей в Туркменистан.

Пока молодая женщина болела, ее друзья, в том числе музыканты, артисты, художники, разъехавшиеся по всему миру, проводили благотворительные концерты, спектакли, выставки, а собранные средства переводили на лечение. В социальных сетях информацией о тяжелом положении женщины делились абсолютно незнакомые люди, многие отправляли деньги. Тогда удалось собрать необходимую для проведения трансплантации костного мозга сумму. Сейчас друзья Айджемал и просто неравнодушные люди объявляют новый сбор средств и призывают всех помочь семье покойной рассчитаться с долгом и перевезти тело домой. Мы присоединяемся к призыву и выражаем соболезнования родным и близким Айджемал. Контактные данные людей, которые ведут сбор денежных средств для семьи Тагановых, указаны ниже:

Ашхабад:

+99362369985 (Лиля)

+99365559335 (Дурсун)

Россия:

Счёт в Сбербанк:

Номер карты: 639002389045315256

Алиева Мехри Мурадовна

В смс нужно указать «Айджемал»

Германия:

PayPal: [email protected]

Или: Sparkasse Bensheim — Bankleitzahl 509 500 68 Kontonummer 2299709 IBAN DE33 5095 0068 0002 2997 09

Турция:

Jennet Taganova

AKBANK: Vadesiz hesap:

iban: TR5400 0460 0042 8880 0012 7339

Pangaltı/Istanbul

hesap numara: 0042-0127339

Swift: AKBKTRIS (указать «для Айджемал»)

Помочь онлайн:

https://www.gofundme.com/ibfrg8