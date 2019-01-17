Не останемся в стороне! Родственникам умершей туркменистанки необходимо погасить долг за ее лечение индийской клинике

В социальных сетях появилась информация о том, что в одной из клиник Дели (Индия) 16 января от тяжелого онкологического заболевания скончалась наша землячка – жительница Ашхабада Айджемал Таганова. Молодая женщина не дожила до своего 43-летия всего двух месяцев.
А. Таганову в столице знали многие. Она была музыкантом, выпускницей Республиканской средней специальной музыкальной школы и Туркменской национальной консерватории, виртуозно играла на скрипке, давала благотворительные концерты в пользу детей-сирот, преподавала скрипку в музыкальной школе №3.
В январе 2018 года Айджемал диагностировали острый лейкоз, медицинскую помощь она получила в профильной клинике в Индии. На несколько месяцев болезнь отступила, но в конце года снова вернулась. Женщине провели пересадку костного мозга от ее сына, однако операция не помогла…
Сегодня семья Тагановых оказалась в сложной ситуации. В первую очередь, пожилая мама покойной должна выплатить клинике долг в сумме 10 000 долларов, что является для нее непосильным бременем; во-вторых, необходимо перевезти тело дочери домой, деньги также необходимы и на саму транспортировку умершей в Туркменистан.
Пока молодая женщина болела, ее друзья, в том числе музыканты, артисты, художники, разъехавшиеся по всему миру, проводили благотворительные концерты, спектакли, выставки, а собранные средства переводили на лечение. В социальных сетях информацией о тяжелом положении женщины делились абсолютно незнакомые люди, многие отправляли деньги. Тогда удалось собрать необходимую для проведения трансплантации костного мозга сумму. Сейчас друзья Айджемал и просто неравнодушные люди объявляют новый сбор средств и призывают всех помочь семье покойной рассчитаться с долгом и перевезти тело домой. Мы присоединяемся к призыву и выражаем соболезнования родным и близким Айджемал. Контактные данные людей, которые ведут сбор денежных средств для семьи Тагановых, указаны ниже:
Ашхабад:
+99362369985 (Лиля)
+99365559335 (Дурсун)
Россия:
Счёт в Сбербанк:
Номер карты: 639002389045315256
Алиева Мехри Мурадовна
В смс нужно указать «Айджемал»
Германия:
PayPal: [email protected]
Или: Sparkasse Bensheim — Bankleitzahl 509 500 68 Kontonummer 2299709 IBAN DE33 5095 0068 0002 2997 09
Турция:
Jennet Taganova
AKBANK: Vadesiz hesap:
iban: TR5400 0460 0042 8880 0012 7339
Pangaltı/Istanbul
hesap numara: 0042-0127339
Swift: AKBKTRIS (указать «для Айджемал»)
Помочь онлайн:
https://www.gofundme.com/ibfrg8
3 комментария к записи «Не останемся в стороне! Родственникам умершей туркменистанки необходимо погасить долг за ее лечение индийской клинике»
из-за блокировок ТМ Внешэкономбанком карт VISA, люди не могут переводить свои деньги и оказать финансовую помощь попавшим в беду!! власти ТМ работают против граждан страны!!
А МЧС Туркменистана не поможет?
Гульнабат Довлетова поможет. Говорят она всем помогает кто попал в такую ситуацию, она самая милосердная женщина в Туркменистане. Давайте поможем Гульнабат скинуть оковы скромности и помочь страждущим в решении насущной и жизненно важной проблемы. В конце концов не зря эта милосердная женщина возглавляет столь известную благотворительную организацию.