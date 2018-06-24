Скончался известный врач Байрам Ораев

24.06.2018 в рубрике Лента. Метки: , 1 862

В Дашогузе на 71-м году ушел из жизни Байрам Ораевич Ораев – известный в прошлом врач, более 30 лет возглавлявший хирургическое отделение областной больницы. На счету хирурга не одна спасенная жизнь, многие дашогузцы до сих пор благодарны ему за восстановленное здоровье и вспоминают его как грамотного, милосердного и неутомимого доктора, готового прийти на помощь в любое время, будь то день или ночь. Он обучил и передал бесценный опыт не одному поколению врачей и среднего медперсонала, которые стали опытными и незаменимыми в своей неутомимой и благородной профессии.

Байрам Ораевич позже работал и в военном госпитале Дашогуза, где его любили и уважали. На протяжении нескольких лет он вылечил немало солдат-срочников.

Байрам Ораевич никому не отказывал в лечении. К нему могли позвонить или постучаться в дверь даже среди ночи, и он был готов тут же прийти на помощь.

Редакция АНТ выражает глубокие соболезнования дочерям Б. Ораева.

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Один комментарий к записи «Скончался известный врач Байрам Ораев»

  1. Пусть его душа попадет в рай! Наверное, там тоже нужны хорошие люди.

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