Скончался известный врач Байрам Ораев

В Дашогузе на 71-м году ушел из жизни Байрам Ораевич Ораев – известный в прошлом врач, более 30 лет возглавлявший хирургическое отделение областной больницы. На счету хирурга не одна спасенная жизнь, многие дашогузцы до сих пор благодарны ему за восстановленное здоровье и вспоминают его как грамотного, милосердного и неутомимого доктора, готового прийти на помощь в любое время, будь то день или ночь. Он обучил и передал бесценный опыт не одному поколению врачей и среднего медперсонала, которые стали опытными и незаменимыми в своей неутомимой и благородной профессии.

Байрам Ораевич позже работал и в военном госпитале Дашогуза, где его любили и уважали. На протяжении нескольких лет он вылечил немало солдат-срочников.

Байрам Ораевич никому не отказывал в лечении. К нему могли позвонить или постучаться в дверь даже среди ночи, и он был готов тут же прийти на помощь.

Редакция АНТ выражает глубокие соболезнования дочерям Б. Ораева.