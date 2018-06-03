Ушел из жизни Тахир Мендубаев

Сегодня, 03.06.2018, после тяжелой болезни ушел из жизни Тахир Ахмедович Мендубаев (на фото).

Жители Дашогуза хорошо помнят его как учителя физкультуры средней школы №1 и инструктора физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), куда он перешел на работу в начале 90-х и проработал там до своего отъезда из Туркменистана вместе с семьей в 2003 году.

ФОК, особенно женская группа, были невероятно популярными у населения в то время, и во многом благодаря энтузиазму таких людей, как Тахир Ахмедович. «Ахмедычем» называли его учителя, врачи, журналисты, биологи – все, кто ходил к нему в женскую группу на занятия. Сдержанный и немногословный, но при этом с большим чувством юмора, он пользовался огромным уважением у всех, кто регулярно с ним общался. Всегда подтянутый, спортивный, проповедующий здоровый образ жизни, он был примером для подражания также и для мальчишек и юношей, которым помогал в тренажерном зале ФОКа лепить красивое тело, оставаться здоровым.

Тахира Ахмедовича в конце девяностых годов часто приглашали стать членом жюри не только спортивных мероприятий, но и школьных КВН, и его природное чувство юмора играло тут не последнюю роль.

В марте с.г. Тахиру Ахмедовичу исполнилось 70. Но что такое семьдесят лет для человека, для которого физкультура и спорт были делом жизни… А еще он профессионально занимался пчеловодством и через своих «мух», как он называл жужжащих тружениц, ощущал свое единение с природой.

Он любил Туркменистан, любил Дашогуз. Даже уехав в Россию, душой оставался на родине. Он был личностью. Светлая память о земляке надолго останется в наших сердцах.

АНТ выражают глубокие соболезнования вдове Тахира Ахмедовича Светлане Клычевне и их дочери Элле, а также родственникам и друзьям покойного.