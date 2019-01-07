В Туркменистане ушла из жизни актриса Джерен Дурдыева

7 января в Ашхабаде скончалась народная артистка Туркменистана Джерен Дурдыева, известная широкому зрителю как исполнительница главной роли в фильме Эдуарда Реджепова «Охламон».

Источники АНТ сообщают, что причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание, которым она страдала на протяжении нескольких лет.

Огулджерен Дурдыева (так ее звали полностью) родилась и выросла в Теджене, в 1986 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В годы правления Сапармурата Ниязова Дж. Дурдыева являлась художественным руководителем и режиссером Туркменского государственного кукольного театра.

«И вот наш театр предоставляет такую возможность – окунуться в волшебный мир грез, где добро неизбежно побеждает зло, персонажи выступают против лени, лжи, предательства, где богатырь побеждает целое войско и освобождает свою Родину от врагов…», — приводит ее слова в 2002 году издание Туркменистан.ру.