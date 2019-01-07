7 января в Ашхабаде скончалась народная артистка Туркменистана Джерен Дурдыева, известная широкому зрителю как исполнительница главной роли в фильме Эдуарда Реджепова «Охламон».
Источники АНТ сообщают, что причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание, которым она страдала на протяжении нескольких лет.
Огулджерен Дурдыева (так ее звали полностью) родилась и выросла в Теджене, в 1986 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В годы правления Сапармурата Ниязова Дж. Дурдыева являлась художественным руководителем и режиссером Туркменского государственного кукольного театра.
«И вот наш театр предоставляет такую возможность – окунуться в волшебный мир грез, где добро неизбежно побеждает зло, персонажи выступают против лени, лжи, предательства, где богатырь побеждает целое войско и освобождает свою Родину от врагов…», — приводит ее слова в 2002 году издание Туркменистан.ру.
Один комментарий к записи «В Туркменистане ушла из жизни актриса Джерен Дурдыева»
Ятан ери ягты болсун. Достойный был человек.
Только одна просьба от всех граждан Туркменистана, когда собака Шагулыева подохнет, не надо про нее ничего писать и вспоминать. Ей я такого лично ничего не пожелаю.