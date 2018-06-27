Теджен: Администрация рынка привела в порядок дорожки

27.06.2018 в рубрике Лента. Метки: 1 576

Приятные новости сообщают тедженцы: на центральном базаре «Ахал» наконец-то забетонировали дорожки. На первом фото, которое АНТ опубликовали 7 марта с.г., видно, сколь непроходимыми были эти дорожки весной и какие ловкость и проворство требовались от людей, чтобы с покупками пройти по скользкой глинистой почве и удержаться на ногах. Удавалось это, увы, не всем, многие падали в грязь, а условий привести себя в порядок на базаре нет.

На втором фото тот же самый участок рынка (его называют «контейнерным»), но в эти дни. Ровные, аккуратные дорожки, чистота и опрятность.

«Посетители рынка рады этим переменам», — сообщает источник. Ну, а мы рады, если наша публикация сыграла свою роль.

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