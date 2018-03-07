Теджен: Центральный базар «Ахал» утопает в грязи

Вот в таких условиях вынуждены работать торговцы на главном рынке Теджена — «Ахал». Это место в народе еще называют «контейнерным», ибо распродажа товара идет непосредственно из грузовых контейнеров. Осенние и весенние дожди, а также зимние снегопады превращают проходы в непролазное месиво под ногами у покупателей. Но администрацию базара во главе с базаркомом Агабаем (фамилию уточнить не удалось, — АНТ) это обстоятельство, похоже, мало волнует, несмотря на то, что арендную плату за торговые места они с частных предпринимателей взимают регулярно и исправно.

«Попробовали бы вы не внести вовремя плату… Тут же бы лишились своей торговой точки!» – говорят предприниматели и тут же недоумевают: «И куда уходят немалые деньги, если руководство рынка не вкладывает их в создание нормальных условий ни для нас, ни для покупателей. Посмотрите, как женщины вынуждены ходить по базарным дорожкам, на что похожи их обувь и подолы платьев…»

Источник сообщает, что на скользкой от осадков глинистой почве люди с трудом удерживаются на ногах, случаются частые падения, а вот привести себя в порядок просто негде. И подобные условия общественной торговли можно встретить в каждом велаяте страны.