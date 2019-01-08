Инвалиды в Теджене остались без новогодних подарков

В конце уходящего года инвалиды в Теджене, не достигшие совершеннолетия, вопреки традиции, остались без новогодних подарков. Как сообщили источники АНТ в этом регионе, во все времена накануне праздника представители местного отделения Национального Общества Красного Полумесяца Туркменистана (НОКПТ) поздравляли инвалидов и в торжественной обстановке вручали им подарки – конфеты, печенье и другие сладости общим весом не менее полукилограмма.

Молодым людям с ограниченными возможностями приятно было получать презенты, а еще им доставляла радость сама церемония их вручения, атмосфера и внимание. Подарки, торжественную обстановку, добрые слова в свой адрес они воспринимали как заботу о себе со стороны Общества Красного Полумесяца. Но в этом году у инвалидов Теджена не было ни праздника, ни подарков, ни, соответственно, радости.

О причинах, по которым праздник не состоялся, собеседники не сообщили, однако другие источники АНТ считают, что это – из-за отсутствия проектов и, соответственно, денег.

«Подарки всегда закупались на грантовые деньги, однако уже несколько лет в НОКПТ действует всего один проект – по профилактике туберкулеза», — сообщил источник.

Сами люди с ограниченными возможностями считают, что средства на подарки, скорее всего, были выделены, но до них они не дошли.

С начала 2014 года исполнительным директором Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана является Гульнабат Мяликгулыевна Довлетова – родная сестра президента Туркменистана.