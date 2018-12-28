«Если что, русский язык вы не понимаете!» Подробности визита западных дипломатов в тедженскую колонию

6 ноября группа западных дипломатов и представителей международных организаций, работающих в Туркменистане, посетили с ознакомительным визитом «воспитательное учреждение в Ахалском велаяте». Спустя несколько дней АНТ смогли уточнить, что иностранным гостям показали колонию строгого режима АН-К/6 в г. Теджене (на фото).

Сегодня стали известны некоторые подробности того, как был организован этот визит.

Во-первых, в составе делегации было всего лишь 12 человек, включая работников туркменского МИД и Департамента исполнения наказаний МВД, сопровождавших гостей.

Во-вторых, дипломатам не разрешили зайти внутрь и осмотреть бараки и другие помещения колонии. Они просто сделали круг по территории жилой зоны, на чем посещение завершилось, большего им не позволили.

В-третьих, никто из визитеров даже не попытался заговорить с осужденными, а самих заключенных заранее предупредили, чтобы между собой они разговаривали только на туркменском языке. На случай, если дипломаты о чем-то их спросят, нужно было сделать вид, что русского языка осужденные не понимают.

Наконец, перед приездом иностранных гостей в жилой зоне оставили около 400-450 заключенных. Часть из них администрация поделила на команды и заставила играть в футбол, другие осужденные читали на улице книги. Эта картинка должна была продемонстрировать посетителям активный образ жизни обитателей колонии, то, что они тут занимаются спортом и самообразованием.

Большую часть контингента «спрятали» в промзоне и не разрешили ее покидать до отъезда гостей. Напомним, всего в этой колонии отбывают наказание около 1200 человек.

О ситуации в данном исправительном учреждении АНТ писали уже не раз.

Есть, что сказать? Пишите нам в защищенных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547. Скачать приложения можно в Play Market или App Store, приложения работают только через VPN. Редакция АНТ гарантирует конфиденциальность вашей личности.