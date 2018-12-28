6 ноября группа западных дипломатов и представителей международных организаций, работающих в Туркменистане, посетили с ознакомительным визитом «воспитательное учреждение в Ахалском велаяте». Спустя несколько дней АНТ смогли уточнить, что иностранным гостям показали колонию строгого режима АН-К/6 в г. Теджене (на фото).
Сегодня стали известны некоторые подробности того, как был организован этот визит.
Во-первых, в составе делегации было всего лишь 12 человек, включая работников туркменского МИД и Департамента исполнения наказаний МВД, сопровождавших гостей.
Во-вторых, дипломатам не разрешили зайти внутрь и осмотреть бараки и другие помещения колонии. Они просто сделали круг по территории жилой зоны, на чем посещение завершилось, большего им не позволили.
В-третьих, никто из визитеров даже не попытался заговорить с осужденными, а самих заключенных заранее предупредили, чтобы между собой они разговаривали только на туркменском языке. На случай, если дипломаты о чем-то их спросят, нужно было сделать вид, что русского языка осужденные не понимают.
Наконец, перед приездом иностранных гостей в жилой зоне оставили около 400-450 заключенных. Часть из них администрация поделила на команды и заставила играть в футбол, другие осужденные читали на улице книги. Эта картинка должна была продемонстрировать посетителям активный образ жизни обитателей колонии, то, что они тут занимаются спортом и самообразованием.
Большую часть контингента «спрятали» в промзоне и не разрешили ее покидать до отъезда гостей. Напомним, всего в этой колонии отбывают наказание около 1200 человек.
О ситуации в данном исправительном учреждении АНТ писали уже не раз.
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2 комментария к записи ««Если что, русский язык вы не понимаете!» Подробности визита западных дипломатов в тедженскую колонию»
это уже не зона, а туркменский курятник!!
Больше походит на визит неких «дипломатов» по лагерям смерти 3-его рейха где так же создавалось впечатление миролюбия и некой гармонии, за стенами которой происходили пытки, истязания, опыты над заключёнными и поледующая смерть в безизвестности.
Имена этих цирковых дипломатов, которые вообще согласились на подобный визит для личного мазохитского удовольствия в подобные лагеря и тюрьма смерти должны быть освещены в статье.
Я считаю, что эти люди соразмерно будут ответственны за деяния тех тиранов и монстров, что уничтожали саму сущность человеческого существования в на территории которую в данный момент имаенуют как Туркменистан. Эти «дипломаты» и их потомки будут заслуженно достойны призрения и не сказания со размерным с той же жестокостью уничтожения тех жертв, на равне с теми кто убивал и истязал людей в этих самых лагерях на территории Туркменистана. Любой уважающий себя человек, просто отказался бы от посещения подобных учреждений на условиях что предложил, владелец и тиран, если только этот человек не в полной мере разделяет и принимает ту самую бесчеловечную форму отношения к себе подобным. Я не удивлюсь если после всего этого мероприятия эту «дипломатическую» кодлу ещё повезли на какой нибудь жирный обед с чёрной икрой и шампанским. Вот так вот эти срази блюдят наше с вами демократическое воззрение. Придёт день когда мы скинем эти оковы рабства и бесправия, мы найдём этих мразот которые смотрели вам в глаза как мнимые спасители, найдём их и сожжём их детей заживо за их лицемерное воззрение. Будьте уверены в этом.